La dirigente del Frente Renovador Carla Pitiot durante el lanzamiento hoy de la escuela de gobierno ProyectAR CABA del partido liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que "el objetivo es enriquecer la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires con una mirada federal y no centralista".

Pitiot, exdiputada nacional, dirigente de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) y directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), sostuvo que "encaramos hoy el trabajo en esta nueva sede de la Escuela bajo la premisa de Sergio Massa de diseñar una democracia social y gobernar con derechos para todos, porque la capacitación en experiencia de gobierno es una obligación que tenemos todos y todas".

Sostuvo además que ProyectAR -que a nivel nacional conduce Massa- es el lugar donde "la política se forma, se capacita y escucha. Y donde se brinda, tanto a dirigentes como a futuros líderes políticos, herramientas y conceptos para proyectar políticas públicas que ayuden a mejorar la situación de las y los argentinos", se informó en un comunicado.

En tanto, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, celebró la gestión de Massa y dijo que "tenemos una transición difícil pero no podemos abandonar el rumbo".

"Sergio Massa viene a militar el cambio", afirmó De Mendiguren, y enfatizó: "No queremos ser inquilinos de nuestros recursos como el litio, el gas y el petróleo; queremos ser propietarios y para eso hay que negociar con fortaleza y hay que tener un gobierno fuerte como el que está planteando Massa".

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, resaltó que "estamos acá para resolver problemas concretos y cotidianos. Si no, no tiene sentido meterse en política. Si no es para mejorar las condiciones de vida, sobre todo, de quienes menos tienen. Para eso hace falta pensar. Para proyectar hace falta pensar".

La diputada nacional y directora de ProyectAR, Mónica Litza, sostuvo que ProyectAR "nació con un espíritu diverso, amplio, libre, plural y federal" y que "la política ya no quiere hablarse a sí misma. No queremos ser endogámicos".

"Esta herramienta es formidable. Podemos ofrecer algo útil para tender puentes entre la producción, el desarrollo, y la inclusión; entre los planes sociales y el trabajo genuino; entre los recursos naturales y la riqueza; entre el talento argentino y el mundo; y entre la política y la educación", concluyó

Secretarios, diputados nacionales y dirigentes del Frente Renovador acompañaron la presentación de la nueva sede.

Se explicó que "ProyectAR se propone combinar el conocimiento de académicos/as y especialistas, con la experiencia de gestión pública, política y social de los/as dirigentes del Frente Renovador. La formación de la Escuela se estructura a partir de cursos federales, cátedras abiertas y laboratorio de ideas". (Télam)