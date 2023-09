El ministro de Turismo y Deporte y candidato a legislador porteño por Unión por la Patria (UxP), Matías Lammens, aseguró hoy que hay que "dejar de hablar del Estado presente" y plantear cómo "funciona" el sector público, y consideró que detrás del resultado electoral de las últimas PASO en las que se impuso el postulante presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, hubo "un voto con contenido irracional".

"Tenemos que darle una vuelta más a nuestra campaña. Dejar de hablar del Estado presente y su importancia y empezar a hablar de un Estado que funciona y es necesario. Es una manera correrlos a ellos (los candidatos de los espacios de derecha) con los mismos alegatos", afirmó Lammens en declaraciones a la radio AM 990.

El ministro aseguró que "hay discusiones que la sociedad dio por saldadas" a pesar de los resultados electorales de las PASO del postulante de LLA, Javier Milei.

"Hay una contradicción y hubo un voto con contenido irracional, bronca y odio antes que reflexivo y de pensar qué va a hacer el candidato. No creo que haya una parte de la sociedad que no quiera las universidades públicas o que piense que (los represores, Jorga) Videla, (Orlando) Agosti y (Emilio) Massera no hayan sido una dictadura. O si lo hubiera, es muy minoritaria", apuntó.

Además, el candidato aseguró que le "pareció maravilloso" el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el sábado en la Umet especialmente cuando se refirió a "defender la educación publica" y coincidió en que "es difícil hacerlo si los chicos tiene dos o tres o cuatro paros por mes".

"Los problemas no se solucionan parando las fabricas o las clases. Hay que incomodar un poco y dar las discusiones, sino las soluciones nos las traen estos personajes tipo Milei y son mucho mas dolorosas para el pueblo", remarcó.

Por otro lado, Lammens celebró que ayer iniciaron los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata y destacó que se trata de "la política publica deportiva y los juegos deportivos más importantes de Latinoamérica".

"Para los chicos significa una experiencia maravillosa venir con sus compañeros y profesores una semana a Mar del Plata. Muchos son del interior y no conocían el mar. Es para lo que se preparan todo el año", agregó.

El ministro sostuvo que para que esto ocurra "tiene que haber atrás un Estado que funcione y haga las cosas que tiene que hacer" para generar "igualdad de condiciones".

"Cuando uno pone un peso en deportes, está invirtiendo en educación, salud, desarrollo social y en futuro", completó Lammens.

