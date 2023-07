El ministro de Turismo y Deportes y precandidato a legislador porteño por Unión por la Patria (UxP), Matías Lammens, consideró hoy que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador nacional Martín Lousteau "son lo mismo", y desestimó que un posible apoyo de sectores opositores al dirigente radical, en las elecciones que este año se celebrarán en el distrito, pueda "debilitar al macrismo".

"Creemos que Larreta y Lousteau representan lo mismo. No creo en eso que haya que votar a uno de los precandidatos de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad para debilitar al macrismo. Ese es un análisis equivocado, desacertado que fortalece al espacio que gobierna el distrito desde hace 16 años", señaló Lammens en declaraciones a la radio on-line FutuRock.

De esta forma se expresó el Ministro sobre la competencia interna que tendrá JxC en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de la Ciudad entre Lousteau y el actual ministro de Gobierno Jorge Macri (primo del expresidente Mauricio Macri), ambos precandidatos a la jefatura de Gobierno porteño.

El postulante a legislador evaluó que UxP "tiene una propuesta electoral atractiva" en la Ciudad de Buenos Aires con la precandidatura de Leandro Santoro a jefe de Gobierno porteño, y a diferencia de lo que sucedió en otras ocasiones, la coalición "tiene cosas que contar".

MIRÁ TAMBIÉN Caso Reverberi: Cambió jurisprudencia italiana y otros represores prófugos podrán ser extraditables

"En este tiempo Leandro se preparó mucho sobre los problemas de la Ciudad que siguen siendo los mismos de hace cuatro años. Algunos de ellos se han agravado, como el tema de la vivienda. Me animo a decir que no han querido resolverlo porque desde el gobierno del PRO no tuvieron voluntad política", observó.

El funcionario valoró la implementación del "Previaje" para fomentar el turismo interno tras la salida de la pandemia, y afirmó que "sólo (Javier) Milei (candidato presidencial por La Libertad Avanza)" criticó la puesta en marcha de esta iniciativa que posibilitó la recuperación del sector.

"Solo los candidatos de Milei critican el "Previaje". Son los que están en contra de todo lo que tenga que ver con la intervención estatal. Paradójicamente, son los primeros que la terminan pidiendo y viviendo del Estado. No me sorprende ese discurso. Tiene que haber un Estado innovador, inteligente, y que sepa invertir", apuntó.

En ese sentido, Lammens recordó que durante su gestión, el Ministerio de Turismo generó "condiciones y políticas para que el sector privado crezca".

"En relación al turismo hicimos una revolución. Cuando nos tocó gestionar los clubes de barrio, hicimos el programa más importante en inversión de nuestra historia", concluyó. (Télam)