El subsecretario de seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló hoy sobre el asesinato del policía Hernán Coll y dijo que él cree que "en Argentina desafiar a la Policía es gratis" y que el efectivo asesinado en la ciudad bonaerense de Luján, "es un héroe que actuó junto a sus compañeros, pero no sabía a lo que se estaba exponiendo". El funcionario que estuvo presente en la casa velatoria de Luján en la que se despedían los restos del sargento Coll, señaló que "es un momento de dolor porque lo mataron en servicio". "Muchas veces se critica a la Policía por falta de actitud, o porque no toma una denuncia. Ayer lo que pasó fue que cuatro efectivos asumieron un riesgo importante y fueron para proteger a la víctima", comentó Alonso ante la prensa. Y agregó: "Ellos (por los efectivos baleados) no tenían información de la peligrosidad del caso y concurrieron a ver de qué se trataba esta situación". Además, el funcionario bonaerense hizo referencia a que en este caso, la investigación del prófugo la estaba llevando adelante otra jurisdicción y que los efectivos "fueron a este operativo sin saber lo que había detrás. Son policías de pueblo que acudieron a la denuncia de los vecinos. Son héroes"

"Yo me pregunto qué hubiese pasado si el que caía era Castro (el prófugo). Si uno de los oficiales disparaba y el que caí era Castro. ¿Sabe qué iba a pasar?, el policía hoy estaba preso

Porque nos enteramos que una persona que robó un colectivo y chocó varios autos desde Villa Luro hasta Esteban Echeverría ya está libre y tenemos el caso de Moreno que el policía es señalado y totalmente cuestionado en su actitud con el joven", sostuvo el funcionario que sentenció: "Lamentablemente en la argentina desafiar a la autoridad policial es gratis"

GO/KDV NA