La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y abogada, Magdalena Odarda, confirmó hoy que se rechazó por "inviable" la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido planteada por el magnate británico Joe Lewis durante la audiencia de conciliación que se realizó en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, en Río Negro.

"Acaba de concluir la reunión de conciliación y nuestra posición fue decir no a cualquier acuerdo que no contemple cumplir la sentencia del superior Tribunal de Justicia (de Río Negro) de respetar la resolución de 2009. Queremos que el acceso al Lago Escondido esté garantizado por el camino consolidado de Tacuifí y el sendero de montaña. Rechazamos una nueva propuesta de Joe Lewis por ser inviable", señaló Odarda en un video difundido por las redes sociales al término de la audiencia.

Odarda que presentó la demanda que se presentó en 2005 para denunciar la constitución irregular de la propiedad de Lewis sobre esas tierras y reclamar el libre acceso a Lago Escondido mantuvo hoy una reunión con representantes del millonario para tratar de encontrar un acuerdo.

Abogados de Lewis propusieron abrir un camino en la zona de "El Manso" para que se pueda cumplir con la sentencia que en 2009 ordenó el libre tránsito por las tierras del empresario hacia Lago Escondido.

"Nuestro objetivo es que se cumpla lo que dice la ley y se garantice el libre acceso al Lago Escondido que hoy se ve impedido por la gente de Lewis. Hace 48 horas que nos enteramos que los representantes del empresario están proponiendo abrir un nuevo camino en una zona denominada como "El Manso", para poder cumplir con lo que hace años decidió la Justicia", afirmó el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio Cesar Urien en declaraciones a Télam.

Urien, titular de una de las entidades que respalda la demanda contra Lewis que la fundación que encabeza está en desacuerdo con el nuevo camino que propone diseñar el magnate en esas tierras.

"No sólo por el impacto ambiental que significaría ponerlo en funcionamiento. Hay que hacer un camino en un lugar donde no hay ninguno y eso implica deforestar, tanto para transitar como para apreciar el Lago Escondido. No es la primera vez que lo proponen y nunca lo han llevado a cabo", afirmó Urién.

La audiencia conciliatoria se inició hoy a las 10 de la mañana en la Cámara de Bariloche, y estuvo a cargo del juez Emilio Riat.

La posesión de Lewis de esos territorios precordilleranos originó un litigio legal que comenzó en el año 2005 y aunque la demanda por el libre acceso al curso de agua público obtuvo una sentencia firme en el año 2009, al día de la fecha la sentencia judicial no se ha cumplido.

En esta línea, Urien remarcó que con la audiencia buscan "plantear la defensa del camino de Tacuifí", el cual es "público de libre acceso y lleva al Lago Escondido", pero que actualmente se encuentra "bloqueado" por decisión del millonario británico.

El presidente de Fipca opinó que haber llegado a tener la posibilidad de una audiencia es un hecho "positivo", ya que la causa por la soberanía del curso de agua "lleva más de una década en proceso en los tribunales de la provincia.

En tanto, en Viedma, capital de Río Negro, organizaciones sociales, gremiales y políticas organizaron una marcha para reclamar el libre acceso a Lago Escondido, y denunciaron que existe "pasividad" por parte de las autoridades y del Poder Judicial de la provincia frente a los intereses de Lewis.

"Estamos frente al poder real de la Argentina, que son estos grupos económicos, y los grandes terratenientes. Analizando el reclamo que se realizó para la apertura del camino Tacuifí, se ve que la posición que toma la gobernadora, Arabela Carreras, no es diferente a la que tomaron otras administraciones", ´remarcó a Télam el dirigente de CTA Autónoma, Hugo Aranea, durante la marcha que se llevó a cabo en Viedma.

El mes pasado, la Fipca y otros organizaciones marcharon hacia Lago Escondido en el marco de la Sexta Marcha de Expedición a las tierras que ostenta Lewis y se produjeron incidentes entre el personal de seguridad del empresario y los manifestantes.

Durante esta marcha, fue retenido el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid por guardias al servicio del empresario, y un grupo denominado "abogados solidarios" organizó un operativo para poder sacarlo del lugar. (Télam)