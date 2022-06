El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, consideró que la disparada del dólar blue obedece a que el gobierno nacional financió el déficit fiscal con "inflación y deuda en moneda local" y afirmó que tendrá "un valor tan alto como mala sea la política económica". "Las causas son que tiene un agujero fiscal que fue financiado persistentemente con inflación y con deuda en moneda local en pesos, porque nadie le ha querido prestar dólares", señaló Lacunza en declaraciones periodísticas

En la misma línea afirmó que "el dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica" y subrayó que "cuanto más mala sea mayor será la brecha y más va a ser la válvula de escape que es el dólar blue". El ex funcionario apuntó al diagnóstico que tiene el Gobierno y a la forma de encarar la delicada coyuntura: "Me parece que lamentablemente no están buscando la solución a la causa" porque "las declaraciones o enfoques de los voceros están siempre abocados a buscar las causas externas, siempre la culpa es de otro". Añadió que "la reacción genética del gobierno es más bien de no atacar las causas, sino las consecuencias, por eso hoy tiene un pico de presión". Lacunza evaluó que "hace 90 días se firmó un acuerdo con el Fondo después de dos años de negociaciones secretas, que decía que iban a reducir los desequilibrios. Pero en los meses siguientes el gasto público creció 17% por arriba de la inflación". RP/AMR NA