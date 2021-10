El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, advirtió que la política de control de precios "no va a funcionar para el bolsillo de los consumidores", porque la medida surge del "mal diagnóstico de las causas de la inflación". Al ser consultado sobre el impacto de la medida gubernamental en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, explicó que "no se trata de falta de competencia o de empresarios mezquinos, en todo el mundo las empresas quieren ganar lo más que pueden, sino de la emisión descontrolada de dinero, que ocasiona un agujero fiscal cada vez más grande".

El economista aseguró que "con un mal diagnóstico y una mala terapia, el pronóstico es reservado". El ex ministro del gobierno de Mauricio Macri alertó que "reprimir precios lo único que va a hacer es tensar un elástico para el verano, que derive probablemente en un fogonazo inflacionario y alguna tensión cambiaria". Lacunza dijo que el aspecto económico actual más preocupante es la situación que presenta el mercado de cambios.

MIRÁ TAMBIÉN Desde ATE Astillero Río Santiago desmiente que nave botada ayer esté sin terminar

"Tener una brecha cambiaria del orden del 90%, muestra a las claras que hay una inconsistencia por resolver", señaló. Sobre la actitud que debe adoptar la oposición ante los problemas en materia económica, ante una posible convocatoria al diálogo tras las elecciones, señaló que la política "siempre tiene que buscar el bienestar general, eso no significa a priori ninguna actitud particular con cada tema, sino buscar el buen diagnóstico y funcionamiento".

Click to enlarge A fallback.

Consideró que desde el Ejecutivo "pedir ayuda está bien, pero con un buen diagnóstico, porque sino vamos a complicar más las cosas". Lacunza advirtió que la administración de Alberto Fernández se fue "autoencerrando" en el tratamiento de los problemas económicos, como el tipo de cambio, los precios, la inflación y el desempleo.

MIRÁ TAMBIÉN El presidente Alberto Fernández llegó a Comodoro Rivadavia con parte de su gabinete

Advirtió que las medidas representan "fugas hacia adelante que hoy pueden dar un paliativo transitorio, pero de las que después es más difícil salir". Con respecto a la inflación, indicó que es "invivible" y conlleva una situación "muy traumática, aún con tipo de cambio atrasado, con tarifas reprimidas y ahora con precios congelados". JM/JC/KDV NA