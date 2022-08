La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vinculó hoy el dinero de los bolsos del condenado exsecretario de Obras Públicas de su gobierno, José López, con empresarios cercanos al expresidente Mauricio Macri y lamentó que la justicia no hubiera establecido el origen de aquellos fondos.

"Eran ellos (por el macrismo) los dueños de esos nueve millones de dólares que le habían pagado a López, no tengo dudas", aseguró la exmandataria en el marco de su exposición de esta mañana en la que difundió desde sus redes diversas conversaciones de WhatsApp que mantuvo López con empresarios y que surgen en la prueba del juicio conocido como "Vialidad".

La expresidenta utilizó la plataforma YouTube para hablarle a la sociedad luego de que el tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 no le permitiera ampliar su indagatoria para referirse a elementos de prueba que la fiscalía valoró en sus alegatos pero que no se habían debatido antes en el juicio, con lo cual las defensas no pudieron cotejar ni analizar la prueba antes del alegato.

En ese contexto, la titular del Senado exhibió una serie de mensajes de texto extraídos del celular de López en los que se podía observar familiaridad en el trato del exsecretario de Obras Públicas con los empresarios Eduardo Gutiérrez (Grupo Farallón) y Nicolás "Niky" Caputo (amigo íntimo de Macri) quienes, a la vez, demostraban tener vinculación entre sí.

"Hola Amigo,como andas? no te olvides q tenemos q hacer la reunión Fliar con Niki" (SIC), reza uno de los mensajes que López le mandó a Gutiérrez en 2014 y que, junto con otros, prueba que el entonces funcionario tenía vínculos con empresarios cercanos al macrismo y no solo con Lázaro Báez, supuesto beneficiado del kirchnerismo.

"Me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Porque este teléfono pasó por las manos de muchos fiscales y jueces", afirmó la Vicepresidenta desde su despacho en el Senado, donde se preguntó por qué no se profundizó en la investigación del origen del dinero que le fue secuestrado a López.

Gutierrez, el empresario que aparece en la triangulación de mensajes con López y Caputo, fue condenado como partícipe necesario del enriquecimiento ilícito del exsecretario de Obras Públicas, lo que llevó a la Vicepresidenta a concluir que podrían existir vínculos entre empresarios macristas y el caso de los bolsos.

"Eran ellos los dueños de esos nueve millones de dólares que le habían pagado a López, no tengo dudas", sostuvo la vicepresidenta y luego agregó: "Cuando el fiscal (del juicio de Vialidad) Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas".

En ese punto, se refirió a la investigación sobre el origen del dinero que guardaba López en los bolsos que quiso esconder en un convento de General Rodríguez, y afirmó: "Pararon de tirar el ovillo, cuando aparecieron ellos, cuando aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos".

"¿Ustedes se enteraron que (Nicolás) Caputo hubiera sido citado? ¿Cómo investigaron esto? La investigación más importante en esa causa era comprobar de dónde venían esos nueve millones de dólares. En el único caso de corrupción comprobado las investigaciones no fueron lo suficientemente profundas", sostuvo la exmandataria y recordó que esa causa estuvo en manos del juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

"¿Saben que pasó? Se mandó un oficio a la Reserva Federal porque había billetes termosellados. Un fajo había sido enviado al Banco Finansur, ahí estaba el señor (Jorge) Sánchez Córdova, que integraba la dirección directiva de Boca con (Mauricio) Macri o (Daniel Angelici). Cuando empezaron a tirar pararon, porque aparecieron ellos, los macristas", denunció la ex mandataria.

El intento de reconstrucción del origen de los fondos comenzó cuando la causa la tenía el juez Rafecas y pidió información a los Estados Unidos pero la respuesta finalmente la logró el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, con intervención de fiscal Miguel Osorio, aunque luego no propuso darle continuidad a esa investigación.

El Departamento de Justicia de EEUU informó en 2017 que efectivamente los 1.000 billetes de 100 dólares que habían sido secuestrados en un fajo termosellado correspondían a una partida de 3,2 millones de dólares que habrían sido enviados, el 11 o 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED Eroc), a través de la compañía Brinks Global Services, al Banco Finansur. (Télam)