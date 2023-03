La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que es "necesario recuperar un sistema judicial" para "enfrentar los dramas de nuestro tiempo" y "volver a construir un país que alguna vez tuvimos" con un "Estado democráctico y constitucional".

"No me interesa si me van a condenar, inhabilitar o meter presa. Me importa que volvamos a construir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías no sean cartón pintado. Me interesa volver a construir un país que alguna vez tuvimos, como lo hizo el peronismo el siglo pasado", marcó Fernández de Kirchner en el CCK. (Télam)