La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, entregó hoy a familiares los legajos de 18 estudiantes, trabajadoras y trabajadores no docentes de la casa de estudios que fueron víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de las actividades en conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“Es un paso trascendental, es muy importante porque no se trata solo de un legajo, una prueba, una fuente histórica, se trata de una decisión, de una actitud de la propia institución que es la universidad”, señaló la rectora durante el discurso brindado esta tarde, en el que destacó que la UNCo “en sus diversas gestiones, sus distintas orientaciones, sigue sosteniendo la defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, manifestó que “en estos legajos hay parte de la historia personal, pero también de la historia argentina”, y agregó que “le estamos poniendo presencia a una ausencia”.

Para finalizar, Gentile sostuvo que “este es un paso más en la larga lucha contra la impunidad”, y resaltó que esta tarea continúa porque “el negacionismo y la idea de practicar el olvido aún camina por nuestras calles”.

En tanto, Pablo Hodola, hijo de Oscar Hodola y Sirena Acuña, desaparecidos en mayo del 1977, expresó que “esta oportunidad de recibir hoy el legajo es un escalón más en ese intento, en ese anhelo de poder hacerme la imagen de quien no conocí, porque no tengo imagen, no tengo recuerdo de ellos”.

Y afirmó que es una oportunidad de “poder seguir reparando y reconstruir la historia”.

“Queremos saber qué fueron de los restos de nuestros padres, queremos saber dónde fueron llevados y por eso entendemos que acá hay un cambio importante de conciencia en entregarnos esta copia de los legajos”, sostuvo.

Además, en representación de familiares y compañeros de las víctimas, hablaron Raúl Seone, Juan Villarreal (que además leyó dos poemas del libro “El hijo del poeta” de Jorge Areta); Élida Cifuentes y Dora Seguel (exdetenidas-desaparecidas), entre otros.

Los legajos corresponden a Oscar Humberto Andrada, Juan Carlos Castillo, Oscar Hodola, Javier Seminario, Lilian Gimenez, Héctor Campos, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Adrián Daniel Ramírez, Luis Frum, Susana Mujica, Graciela Hernández, Mónica Morán, Ricardo Alfredo Raby, Rodolfo Mario Taberna y Miguel Angel Tierno.

Del acto central participaron legisladores nacionales y provinciales, representantes de la Municipalidad de Neuquén y del Concejo Deliberante, de los gremios docente y no docente, de la Federación Universitaria y de los centros de estudiantes, Madres de Plaza de Mayo, APDH, integrantes de Hijos y de ATEN provincia, entre otras organizaciones. (Télam)