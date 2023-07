(Por Daniel Scarímbolo, enviado especial) La Unión Europea (UE) invertirá 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe, anunció hoy en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La información fue comunicada por la Presidencia argentina, luego de la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) entre el mandatario Alberto Fernández y Von der Leyen sobre cooperación en materia de energía entre la Unión Europea y la Argentina, en el edificio de la Unión Europea (UE) en la capital de Bélgica.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández y Von der Leyen firmaron memorándum de entendimiento de energía entre la Argentina y la UE

Ese memorándum se enmarca en uno de los acuerdos de la agenda del programa Global Gateway y asciende a una inversión de 45.000 millones de euros por parte de la UE en iniciativas energéticas y climáticas en América Latina y el Caribe.

Von der Leyen indicó que el programa Global Gateway buscará "crear cadenas de valor locales" que quedarán en América Latina y el Caribe.

"Más de 135 proyectos ya está en la línea de salida, desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN PASO en Santa Fe: victoria de Pullaro en Unidos y de Lewandoski en Juntos Avancemos

Hidrógeno verde

La funcionaria consideró que Europa y la región de América Latina y el Caribe deberán "acordar juntos qué sectores y cadenas de valor priorizar".

"No solo estamos interesados en invertir en la extracción de las materias primas, queremos asociarnos" con América Latina y el Caribe, manifestó von der Leyen en la apertura de una mesa redonda con dirigentes políticos y empresariales, antes del inicio de la III Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrollará hoy y mañana en Bruselas.

Así, la UE invertirá "tecnología de primera clase y formación de alta calidad para los trabajadores locales", apuntó, y destacó la cooperación entre ambas regiones.

Resaltó el potencial de América Latina y el Caribe en el sector eólico y solar que crece y propuso que "el paso siguiente natural es transformar esa energía limpia en hidrógeno limpio".

"América Latina, el Caribe y Europa se necesitan uno a otro más que nunca", expresó la presidenta de la Comisión Europea.

#TeamEurope will invest over €45 billion in LAC under #GlobalGateway.

With a high-quality investment agenda, from clean hydrogen, to mRNA vaccines and raw materials.

We need the private sector fully on board ↓ https://t.co/6SfQM33ON9

Refirió que Europa "aspira a ser el socio de elección de América Latina y el Caribe como nosotros elegimos ser un socio para la región".

"Creemos que la oferta europea a la región es diferente e importante", completó.

Finalmente, sobre la cumbre que se inicia hoy en Bruselas, la funcionaria subrayó que es un "nuevo principio para una vieja amistad" entre Europa y América Latina y el Caribe. (Télam)