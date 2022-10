El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó hoy las acusaciones de espionaje ilegal que lanzó el diputado de la UCR Facundo Manes contra el expresidente Mauricio Macri y llamó a "discutir internamente las diferencias de Juntos Por el Cambio (JxC)".

"No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo, desde mi convicción personal, pero además lo dijo la Justicia", defendió Larreta al expresidente en declaraciones a Radio Ciudadano News de Mendoza.

De esta manera, el alcalde porteño se refirió a la disputa suscitada al interior de la oposición en torno a los dichos de Manes, quien reinstaló la tensión interna de la coalición de JxC al afirmar que el expresidente Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019.

Manes, que llegó al Congreso en 2019 de la mano de la UCR en JXC, también planteó que esa gestión tuvo "un populismo institucional" y agregó que "el populismo institucional lleva al fracaso de las naciones".

En disenso, Larreta dijo "estar convencido" de que "el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo" y que Macri "puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner".

"La unidad es el valor primero, tenemos que trabajar todos juntos y si hay diferencias -como se pueden dar en un proyecto amplio como el nuestro- tenemos que discutirlas internamente", alentó el jefe de gobierno y reafirmó su convicción de que "la diversidad enriquece".

Facundo Manes

Asimismo, se manifestó en acuerdo con "muchos de los términos del comunicado que sacó hoy el partido radical" y subrayó la necesidad de "trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio". (Télam)