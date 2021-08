El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró hoy que "el código de convivencia es más para un jardín de infantes", al criticar la iniciativa que proponen sus socios de Juntos por el Cambio para poner un freno a las disputas entre los candidatos antes de las elecciones. Luego de la reunión por zoom en la que trataron de calmar las aguas, el mandatario radical, quien no participó porque no integra la Mesa Nacional, afirmó: "No comparto eso del código de convivencia. Las cosas se hablan, se da la palabra y se cumple".

"El tema de los globitos y el bailecito pasó y no llegamos a nada, con eso no alcanza", remarcó Morales en declaraciones radiales, al cuestionar las campañas del PRO.

A su entender, los candidatos deben debatir "con respeto, pero no se puede dejar de plantear diferencias y posiciones". Además, luego de la reunión por zoom el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo, y los titulares de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, publicaron un mismo mensaje en las redes sociales. "Desde la UCR estamos convencidos que el adversario en estas elecciones es el oficialismo.

La unidad de JxC ofrece una alternativa a un modelo que destruyó la economía, la educación y no supo manejar la pandemia", enfatizaron los tres referentes del radicalismo. Fuentes partidarias señalaron a NA tras el encuentro: "Llegamos a la conclusión de que no hacía falta un código de ética ni un manual, alcanza y sobra con un acuerdo político de convivencia. Un manual hubiera puesto a toda la prensa a mirar quién dejo qué cosa y a JxC como un gran espacio de confrontaciones".

"Por el contrario, buscamos consensuar hoy los 4 o 5 ejes que deberán priorizar los precandidatos en todas las provincias, de modo que se destaque que la unidad es el valor máximo a defender por todos nosotros. La sociedad argentina nos pide unidad y fortaleza para frenar al kirchnerismo", indicaron a esta agencia

Durante la videoconferencia, que duró una hora, estuvieron presentes el ex presidente Mauricio Macri desde Suiza; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la precandidata a diputada María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; Maricel Etchecoin, Miguel Ángel Pichetto, Luis Naidenoff y Juan Manuel López. MC/LC/MG/OM NA