El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) llamó hoy a la "unidad" de Juntos por el Cambio (JxC) y advirtió que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza", mientras la rama bonaerense del centenario partido pidió "respetar la pluralidad para construir una mejor" coalición, en el marco del debate desatado por las críticas del diputado Facundo Manes al expresidente Mauricio Macri.

Manes había dicho en una entrevista el domingo pasado que Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno", entre 2015 y 2019, en una gestión que catalogó de "populismo institucional", lo que provocó la reacción de referentes de JxC que criticaron al dirigente radical y lo acusaron de buscar la ruptura de la coalición.

El Comité Nacional de la UCR, presidido por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo en un comunicado difundido hoy que el partido está "enfocado en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica".

Asimismo, afirmó que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC" y señaló que "es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos".

La UCR aseguró además que el partido "trabaja cotidianamente para fortalecer JxC, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".

En esa línea, manifestó que lo hace "gestionando exitosamente provincias, municipios y universidades" y también "con quienes surgieron de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021, y que mostraron su fortaleza en las elecciones generales".

Y expresó que busca consolidar la unidad de la coalición en sus distritos mediante "el trabajo técnico conjunto" de todos los socios de la coalición.

Sin embargo, el Comité de la provincia de Buenos Aires de la UCR, también en un comunicado difundido hoy, pidió "respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el Cambio" y rechazó "cualquier intento de uniformidad", después de que referentes del PRO cuestionaran a Manes.

"JxC es una construcción política que se propone cambiar lo que vemos mal. Expresar las posiciones con claridad, debatir y no especular es lo que los argentinos esperan de nosotros", expresó el Comité Provincia en el comunicado firmado por el presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad; la diputada nacional Karina Banfi, y el titular de la Convención Provincial, Carlos Fernández, entre otros.

Asimismo, señaló que "el valor estratégico de la unidad de esta coalición no significa uniformidad, ni complacencia, ni silencio", sino "caminar hacia un objetivo común, hacia un proyecto colectivo que está por encima de nuestras diferencias".

"Si se hicieron cosas mal, debemos corregirlas", dijo la UCR provincial, y apuntó que "cualquier intento de uniformidad lesiona la construcción de un proyecto colectivo y democrático".

La UCR bonaerense, además, afirmó en el comunicado que "la esperanza y la nueva mayoría la vamos a construir si somos capaces de ofrecer a la sociedad un proyecto político que nos saque del atraso, de la decadencia y del no se puede" y destacó que "no es un problema de estilos, es una cuestión de políticas públicas".

"La UCR de la provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de JxC para derrotar al kirchnerismo", aclaró el espacio y señaló que, "precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional".

Por su parte, el embajador argentino en España e histórico dirigente radical, Ricardo Alfonsín, manifestó que "no le extrañan" las diferencias dentro de Juntos por el Cambio, ya que se trata de un "frente contradictorio que reúne fuerzas que piensan distinto".

"Es un frente de gente que piensa distinto. Ellos decían que esa pluralidad era muy buena para el país. Parece que no es tan buena", expresó Alfonsín en declaraciones a Radio Provincia, remarcó que piensa "lo mismo que pensaba antes" sobre el acuerdo entre la UCR y el PRO, y dijo que "son fuerzas que piensan muy distinto".

El embajador destacó además que en 2019 "después de que Cambiemos perdiera las elecciones, dije que el radicalismo iba a animarse a disputarle el liderazgo electoral o las candidaturas al PRO, pero que no se iba a animar a disputarle el proyecto económico, social o político" y, "de hecho, no he visto una sola autocrítica de los años 2015 a 2019".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: "No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes" y manifestó que "la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo, desde mi convicción personal, pero además lo dijo la Justicia".

Rodríguez Larreta, en declaraciones a Radio Ciudadano News de Mendoza, dijo "estar convencido" de que "el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo" y afirmó que Macri "puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner".

"La unidad es el valor primero, tenemos que trabajar todos juntos y si hay diferencias, como se pueden dar en un proyecto amplio como el nuestro, tenemos que discutirlas internamente", advirtió en esa línea y reafirmó su convicción de que "la diversidad enriquece".

El jefe de Gobierno porteño se manifestó en acuerdo con "muchos de los términos del comunicado que sacó hoy el partido radical" y destacó la necesidad de "trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio". (Télam)