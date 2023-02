La Unión Cívica Radical (UCR) le pedirá al Gobierno nacional que convoque al Consejo de Seguridad Interior por la situación crítica que atraviesa la ciudad de Rosario por el narcotráfico, tras una reunión que mantuvo el gobernador de Jujuy y presidente del partido, Gerardo Morales, con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Tras un detallado informe que brindó el jefe comunal, Morales reveló que le enviarán una carta documento al presidente Alberto Fernández solicitando -de manera urgente- la convocatoria al Consejo de Seguridad Interior, respaldado en el artículo 9 de la Ley 24.059, con el objetivo final de que el mandatario convoque a un Comité de Crisis. Sin embargo, la iniciativa del partido centenario no quedará ahí, sino que, además, remitirán dos cartas documentos más para el ministro de Justicia, Martín Soria, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En los escritos solicitarán la instrumentación de sistema Acusatorio Penal en la provincia de Santa Fe y que cubran las vacantes existentes de jueces, fiscales y funcionarios judiciales del fuero federal. Los cruces entre el ministro Fernández con el gobernador Omar Perotti por el narcotráfico tuvieron su pico de tensión durante la semana pasada con fuego cruzado. El clima en Rosario empeoró en las últimas semanas con ataques en instituciones públicas. Al respecto, Javkin argumentó que "el narcotráfico nunca es un fenómeno local, no es un fenómeno que se esté dando solo en Rosario y tiene dos cuestiones fundamentales. Lo primero es lo que sucede en las cárceles de todo el país, la libertad con la que se comunican quienes están detenidos, la facilidad con la que pueden organizar delitos". "Lo segundo es la necesidad de presencia efectiva en calle para el control por parte de las fuerzas provinciales y federales que actúan en Rosario. Lo que hoy sucede en Rosario, pasa en Rosario porque es un punto logístico estratégico, pero ni la droga ni las armas se fabrican en Rosario, ingresan", detalló. Por su parte, Morales sostuvo que el marco legal existente "provee herramientas para generar acciones inmediatas en torno a la situación que atraviesa Santa Fe" y le exigió al Gobierno que ponga en agenda el tema porque no solo se trata de una problemática local, sino "de todos los argentinos". De la reunión participaron el diputado nacional Mario Barleta, la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, y los senadores Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff, entre otros dirigentes de la UCR, como Facundo Manes, Gastón Manes y Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados bonaerenses y de la UCR de la provincia de Buenos Aires. GD/MG/SPC NA