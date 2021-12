La decisión de un grupo de diputados liderados por Emiliano Yacobitti y Rodrigo de Loredo de armar un bloque propio en la Cámara baja desató una crisis en el partido, cuyas autoridades nacionales no reconocerán como propio a ese sector, al que le prohibirán el uso de la sigla oficial. Distintos diputados del radicalismo salieron a cuestionar la decisión del sector "Evolución", alineado a nivel nacional con el senador Martín Lousteau, y la mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR prepara una desautorización pública. Fuentes del partido dejaron trascender que "´Evolución´ no podrá usar la sigla UCR ni la palabra radical" y que se dejará en claro que "los únicos bloques del partido" son los que presiden Mario Negri, en la Cámara de Diputados, y Luis Naidenoff, en el Senado. La decisión quedará firme durante la reunión que tienen prevista las autoridades del Comité Nacional que preside el senador electo Alfredo Cornejo, en la que se votará la convocatoria a la elección de nuevas autoridades partidarias para las próximas semanas, ante la finalización del mandato del mendocino. Ese cambio en la conducción del partido fue uno de los motores de la pelea en el bloque de diputados, donde Yacobitti, De Loredo y los legisladores del espacio "Evolución" intentaron sin éxito correr a Negri de la presidencia del bloque y decidieron, finalmente, armar una bancada propia. El cordobés no solo contó para esa pulseada con el respaldo de la mayoría del bloque radical, sino también con el del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aspira a reemplazar a Cornejo como presidente del Comité Nacional de la UCR, contra la resistencia de Lousteau. El argumento central de este sector es la necesidad de una "renovación", motivo por el cual apuntaron contra Negri por haber perdido las PASO en la provincia de Córdoba contra la lista que encabezaron Luis Juez y De Loredo, convertido ahora en el jefe del nuevo bloque. La puja por el control del partido generó luchas en distintos espacios del partido centenario, entre ellos el bloque de diputados, y sumó un elemento más de tensión a la alianza Juntos por el Cambio, donde se multiplican las pujas internas. Luego de que se diera a conocer la conformación de un nuevo bloque, varios de los diputados que respaldan la continuidad de Negri salieron al cruce del tándem Yacobitti-De Loredo, entre ellos el bonaerense Miguel Bazze, que los acusó de estar "dañando al partido y decepcionando a la sociedad". A su turno, Karina Banfi expresó: "La UCR que ganó en Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, el que puso de pie a la UCR bonaerense con Facundo Manes apoya a Mario Negri para seguir liderando. La renovación nunca puede ser: perdí, me voy. La democracia interna de es vital". PS/AMR NA