La Izquierda también debate su armado electoral camino a las presidenciales de agosto y octubre

Por un lado el Frente de Izquierda - Unidad, que deberá buscar la manera de dirimir las tres formulas electorales propuestas por tres de las cuatro fuerzas que la componen, mientras que por el otro, aparece el Nuevo MAS, partido que corre por fuera, y que pelea por conquistar la unidad de todos los sectores la izquierda

De no lograr un acuerdo, definirá el nombre que competirá por el espacio. Los primeros en anunciar sus nombres para competir, y con la sorpresa de haber dejado atrás al -hasta ahora- referente nacional y precandidato en las últimas dos elecciones fue el Partido de los Trabajadores Sociales (PTS)

Con Nicolás Del Caño recluido, informaron que la abogada de derechos humanos y diputada Myriam Bregman y el trabajador estatal jujeño y también diputado Alejandro Vilca serán la sociedad que representará al PTS. Lo oficializaron en junio de 2022, tiempo antes, tras el XIX Congreso del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad que contó con la presencia de más de 300 delegados de 20 provincias

En lo que hace a las distintas candidaturas del FITU, desde el entorno de Bregman detallaron que intentarán "llegar a la integración de listas comunes" y de no ser factible "siempre está la posibilidad de utilizar como último recurso las PASO" como lo ha hecho el frente en anteriores ocasiones. A su parte, el Partido Obrero (PO) también comunicó su sociedad, que aspirará a conquistar el despacho de Casa Rosada: Gabriel Solano - Romina Del Pla

El legislador porteño y la diputada y docente resultaron electos en el marco del plenario nacional del espacio que tuvo lugar el pasado sábado en el microestadio de Lanús. "La Argentina atraviesa una crisis de fondo, de la cual son responsables todas las fuerzas políticas que han gobernado el país. Esta gran crisis interpela a la Izquierda, sobre todo porque existe el peligro que el enorme y justificado descontento popular sea canalizado por una derecha reaccionaria como Javier Milei, José Luis Espert o Patricia Bullrich", diagnosticó Solano. En debate con el PTS, Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST), fuerzas que componen la coalición, el dirigente del PO planteó: "Por eso necesitamos una izquierda que se plante, que pelee, que luche, que sea independiente de los políticos del sistema, y no una izquierda light que se conforme con conseguir una banca parlamentaria más". "Una izquierda absolutamente independiente tanto del macrismo como del kirchnerismo. El Frente de Izquierda-Unidad está frente a esa disyuntiva y queremos abrir un debate urgente", agregó al tiempo que postuló la convocatoria a un Congreso Abierto del Frente de Izquierda-Unidad "para impulsar las luchas que se avecinan y debatir y organizar la participación en la campaña electoral, definiendo el programa y los candidatos". Para Solano, las elecciones PASO no son el mecanismo "ideal" para la conformación de las listas dado que son "orquestadas por el Estado y manipuladas por los medios de comunicación", según precisó a NA, y en su lugar, insistió en el llamado a un Congreso unificado para "abordar una superación de los límites de la izquierda", aunque no se cierra a ningún escenario

Christian Castillo, referente del PTS, en diálogo con Noticias Argentinas, definió los reclamos de Solano como "fuegos artificiales discursivos", y precisó que el Congreso propuesto por el PO es para elegir candidatos. Asimismo, añadió: "Cuenta con el agravante de que proponen definir el programa con participantes que no necesariamente acuerdan con la perspectiva de independencia de clase, anticapitalista y socialista revolucionaria por un gobierno de trabajadores y trabajadoras que caracteriza a nuestro Frente desde su fundación hace doce años". El MST no quiso quedarse atrás y ratificó la precandidatura presidencial de Celeste Fierro y de Alejandro Bodart a vice, pero a diferencia del Partido Obrero ven en las PASO una "herramienta válida para dirimir las candidaturas, como fue en 2021"

"Fortalecer a la izquierda es muy necesario frente al ajuste y la entrega al FMI que aplica el Frente de Todos en medio de su interna. Mientras la derecha de Juntos también acrecienta sus peleas y los libertarios sólo ofrecen más ajuste potenciado. Es en este marco que el FITU tiene desafíos y grandes oportunidades por delante", planteó la referente Además, indicó: "Tenemos conocimiento del lanzamiento de fórmulas presidenciales de otras y otros compañeros, tanto del PTS como ahora de PO. Y a la vez en el MST, mis compañeros me han elegido como candidata a la presidencia junto a Alejandro Bodart, referente de la provincia de Buenos Aires". La pelea del Nuevo MAS por la unidad de la izquierda y sus definiciones electorales La dirigente del Nuevo MAS y referente del Movimiento de Mujeres, Manuela Castañeira, detalló a NA sus intenciones de pelear por la total unidad de las fuerzas que se nuclean a la izquierda trotskista, hasta hoy, dividida

"El FIT -U sigue encerrado en su interna eterna de espaldas a la realidad", expresó quien fue precandidata a presidente en 2019. "Bregman lanzó su candidatura hace un año y no hacen otra cosa que pelearse entre ellos. Semanas atrás hemos realizado un llamado a las fuerzas del FITu para unificar a la izquierda en Neuquén y Río Negro donde habrán elecciones pronto, y la respuesta ha sido el rechazo", contó Castañeira, quien además apuntó que sus intentos de unificar a los partidos dentro de un gran frente datan desde 2011

Incluso en cada caso que tratamos de lograr la unidad el año pasado en diversas elecciones sindicales o estudiantiles, se negaron. Vamos a seguir tratando que haya una expresión unificada de la izquierda y a fines de marzo lanzaremos nuestra precandidatura presidencial". Sin una fórmula definida, y aún con la esperanza de conquistar la tan ansiada unidad entre la fuerzas, los dirigidos por Castañeira anunciarían su precandidatura en marzo, de no avanzar con un espacio común.