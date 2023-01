La presidenta de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, explicó la hoja de ruta una vez que ingrese el proyecto de ley con el que el oficialismo buscará desplazar a los jueces de la Corte Suprema, y señaló que "está en ellos venir o no" a defenderse al Congreso de las acusaciones en su contra. En declaraciones radiales, la diputada nacional del Frente de Todos confirmó que una vez que el Gobierno oficialice el llamado a sesiones extraordinarias, ella citará a la comisión para "tratar el tema". "El proceso se lleva adelante de la siguiente manera: se realiza una reunión de comisión, una primera reunión para analizar la verosimilitud de las denuncias realizadas. Se dictamina para abrir la etapa de prueba, y una vez que se abre la etapa de prueba se empieza a producir toda la prueba para formular luego la acusación o no", explicó la legisladora entrerriana. "Ese es el segundo dictamen, es el que analiza la comisión y va luego al pleno de la Cámara y debe aprobarse por la mayoría especial de dos tercios de los presentes", agregó. Consultada sobre la citación a los jueces acusados, Gaillard informó que se realizará dicha convocatoria "una vez producida toda la prueba para informarles y que hagan el oportuno descargo de la manera que ellos consideren conveniente, ya sea oral o por escrito". "Nosotros vamos a pedir que se presenten porque es garantizar el derecho de defensa de ellos. Está en ellos venir o no, pero por supuesto que se los va a convocar", aclaró. Además, señaló que la comisión tiene "la facultad de convocar a todos los testigos que consideremos para esclarecer la verdad o producir toda la prueba que sea necesaria para esclarecer la verdad". Y advirtió que si algún testigo se negara a concurrir para brindar su testimonio, se podría solicitar a una autoridad judicial que evalúe ir a buscarlo con la fuerza pública. "En el caso de que un juez no se presente, tiene sanciones disciplinarias del Consejo de la Magistratura", resaltó la diputada oficialista. El Frente de Todos tiene 16 miembros de los 31 totales que integran la comisión de juicio político por lo que tiene garantizada la mayoría simple para abrir el sumario de la acusación y emitir dictamen. Sin embargo, no le alcanza para aprobarlo en el recinto ya que para ello requeriría de dos tercios de los votos, un porcentaje muy alejado de la propia realidad. SH/MG/SPC NA