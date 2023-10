(Por Leonardo Castillo, enviado especial) El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la percepción que muchos empresarios y mandatarios del mundo tienen sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es que es alguien que no está bien y dice cosas que no son razonables".

"Lo que acusa el mundo sobre Milei es asombro. Me pasó cuando estuve en Delhi, India, en la Cumbre del G-20 y varios mandatarios me comentaron las cosas que decía. La percepción es que es alguien que no está bien", remarcó Fernández en una conferencia de prensa que ofreció en Beijing a los medios argentinos que cubren la gira presidencial que culmina hoy en China.

De esta forma se refirió el jefe de Estado a las expresiones ante la consulta si las autoridades y empresarios chinos habrían mostrado preocupación sobre las declaraciones que formuló el postulante de La Libertad Avanza sobre el país asiático, cuando anunció que no estaba dispuesto a "hacer tratos con comunistas".

"Antes de venir a Beijing, estuve en Shanghái y mantuvo muchas reuniones con empresarios y el clima de negocios es absolutamente optimistas. Hay empresas que quieren invertir en litio y sumar inversiones para baterías con este mineral y hacer autos eléctricos en Argentina. Hay interés por el cobre y la producción de hidrógeno. Nos plantearon muchos proyectos", aseguró el jefe de Estado.

En ese sentido, el Presidente vaticinó además que las perspectivas de crecimiento para el país "son muy buenas" de cara al año próximo porque se podrá "contar con el 100 por ciento de las cosechas y no habrá que importar gas".

"Todos conocen lo que pasa en la Argentina. Todos saben que el ministro de Economía será el próximo Presidente y eso les genera tranquilidad", puntualizó Fernández, de cara a las elecciones presidenciales del domingo. (Télam)