El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá afirmó que va a "dar la pelea" por la gobernación de San Luis, distrito que gestiona su hermano Alberto, generando así un nuevo foco de tensión en los comicios provinciales que se realizarán el próximo 11 de junio bajo el sistema de Ley de Lemas.

"Vamos a dar la batalla", sentenció Adolfo Rodríguez Saá durante una asamblea convocada por el partido Todos Unidos, en la que se decidió pasar a un cuarto intermedio y retomar el próximo 15 de febrero. Si bien no enfrentará directamente al actual gobernador de San Luis, quien no puede aspirar a una nueva reelección, el senador nacional planteó su intención de disputar la interna del oficialismo contra Jorge "Gato" Fernández, el candidato que apoya su hermano Alberto.

Fuentes del peronismo puntano precisaron a NA que los hermanos Rodríguez Saá "no se sentaron a conversar" sobre la cuestión electoral, dado que la relación entre ellos lleva varios años de alejamiento, motivo por el que consideraron que son pocas las posibilidades de que se produzca un acuerdo que le permita al senador disputar la interna oficialista.

Durante su discurso en la Asamblea, Adolfo Rodríguez Saá sentenció: "Si no comprenden la unidad, daremos la batalla en la forma más contundente. El daño que le ocasionan al pueblo de San Luis es muy grande. No son los dueños, el pueblo de San Luis merece otra cosa. Basta". "Tomamos una provincia muy pobre y la llenamos de fábricas. ¿Qué hicieron los que me sucedieron, dónde están las fábricas?", criticó el ex mandatario provincial.

En el documento final de la asamblea de Todos Unidos, al que accedió Noticias Argentinas, precisaron: "Entendemos que la unidad y el reencuentro de los puntanos se logran con puertas abiertas, con respeto, con reglas claras, sin juego sucio y sin candidatos oficialistas, aspiramos y queremos la unidad, pero el único responsable de imposibilitarla es Alberto Rodríguez Saá".

"El peronismo es un ámbito del pensamiento, que nos enseña a mirar la realidad y priorizar las propuestas política;, no se puede reducir con actitudes sectarias ni personales, mucho menos tamizadas por la afinidad o simpatía de los gobiernos municipales".

"No estamos discutiendo personas, estamos hablando de modelos", apuntaron. Y sentenciaron: "Creemos que la sociedad sanluiseña se merece recuperar el protagonismo y liderazgo de la transformación de San Luis, para erradicar todos los dolores que los castigan desde una actitud indiferente; misma actitud, que ha gobernado las acciones de muchos, que no han honrado la doctrina humanista que proclaman". MD/MG/GAM NA