El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, afirmó que "si todos coincidimos en que el mundo cambió por la pandemia, el FMI está dentro de este mundo y debería cambiar su lógica, si no va a chocar con la realidad, no con una fuerza política”.

En una entrevista con Radio Con Vos, Kirchner expresó su visión sobre los cambios que provocó la pandemia de coronavirus en el mundo y en la Argentina. En ese contexto, solicitó que también los organismos unilaterales como el FMI también reflexionen sobre cómo afrontar esa nueva realidad.

"No podemos dejar de analizar el impacto que ha tenido la pandemia a nivel global y en nuestro país. Si el Fondo no cambia su lógica no va a chocar con un dirigente o una fuerza política, va a chocar con la realidad. Primero está la realidad y después las cuentas”, expresó el diputado nacional.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner se refirió a la gira a Estados Unidos que hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien apuesta a convertirse en uno de los candidatos presidenciales por Juntos por el Cambio.

En ese sentido, el jefe de la bancada del FdT se refirió a la reunión que Rodriguez Larreta mantuvo con el flamante titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, en Estados Unidos, quien reconoció que el préstamo del FMI era para garantizar el triunfo electoral de Macri en 2015.

“Sería bueno que nos digan ¿Cómo pensaban pagar el préstamo que fue otorgado de manera inexplicable por el FMI a Macri? ¿Cómo los técnicos del Fondo firmaron que se pagaban 18 mil millones de dólares en el 2022? Sería bueno que los técnicos y quienes firmaron expliquen cómo pensaban abonar esa suma”, dijo.

Al respecto agregó: “Por ahí tenían un plan o una idea que no conocemos. El problema que hay es que Claver-Carone un hombre fundamental en el otorgamiento del préstamo -ahora en el BID- se sienta con Larreta tras las PASO. Quiero pensar que no es político o tal vez lo que quieran es obligar a elegir al pueblo argentino los gobernantes para definir sus políticas de ajuste.” (Télam)