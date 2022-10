Referentes de la oposición repudiaron hoy las amenazas contra periodistas que aparecieron frente al canal de noticias Telefe Rosario y apuntaron contra el gobierno de Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, destacó su paso por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri y afirmó que "volvió el vale todo". En la misma línea, sostuvo que se puso en "jaque la libertad" y prometió, en el caso de volver al gobierno en 2023, entrar a "Rosario desde el primer día para liberar a sus ciudadanos del narco-Estado". Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "las mafias y el narcotráfico" tomaron a la ciudad "de rehén". Al igual que Bullrich, con quien disputa el liderazgo del partido, apuntó contra el Poder Ejecutivo y también contra Perotti

"Me solidarizo con los periodistas que sufrieron amenazas, es un espanto vivir así. No nos acostumbremos nunca, lo vamos a cambiar", escribió Rodríguez Larreta. Otro de los que se sumó al repudio fue el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, que instó a la dirigencia política a "enfrentar en conjunto al narcotráfico". Y agregó: "Nuestra solidaridad con los periodistas amenazados y apoyo absoluto". El diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, señaló que las cifras de la ciudad están batiendo "récords de asesinatos" y las fuerzas de seguridad, según aclaró, "no controlan la situación". La bandera fue colgada frente al edificio ubicado en la avenida Belgrano al 1000, en Rosario. El intendente de la ciudad Pablo Javkin repudió el hecho, se solidarizó con el colectivo de periodistas rosarinos y afirmó que "son organizados desde la cárcel"

"Son todas personas detenidas a las que nadie controla, ni tampoco en las calles a los autores materiales que ellos ordenan", afirmó en declaraciones periodísticas. "A todos los medios de Rosario dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode, sino, caravana con el Noba", reza la amenaza que fue escrita en la tela y que aparece unos días después de que un abogado publicara en la red social Twitter: "Todos los días hay que ejecutar a un periodista". Por parte de las entidades periodísticas, Adepa alertó sobre la amenaza de bandas narcos que operan en la ciudad y citó un informe reciente que publicaron: "Tenemos que elevar la voz por el riesgo que implica para la integridad física y la seguridad personal de periodistas y medios el fenómeno creciente del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en el país". El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su repudio y exhortó a las autoridades santafesinas a "esclarecer" el hecho y "garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa en una ciudad en la que la violencia criminal agrega un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas". GD/MG/SPC NA