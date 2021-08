Un grupo de diputados opositores encabezados por Fernando Iglesias (PRO) presentará hoy un proyecto de resolución con un pedido de investigación del brindis de fin de año que reunió en la Quinta de Olivos a más de medio centenar de legisladores del Frente de Todos con el presidente Alberto Fernández. Tras el cimbronazo que significó la difusión de la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos cuando el AMBA estaba sumida en una estricta cuarentena, ahora apareció una nueva postal que deja en evidencia la laxitud con que la pareja presidencial se vinculaba con las normas de cuidado sanitario. El pedido de investigación toma como prueba no sólo las imágenes de las reuniones sociales difundidas en las últimas horas sino además el listado de ingresos oficiales a la residencia presidencial. En diciembre pasado, cuando se celebró el festejo de fin de año entre parlamentarios oficialistas y el presidente Alberto Fernández, las restricciones se habían flexibilizado pero estaba vigente por decreto el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y un límite de 20 personas para reuniones en espacios cerrados. En un video quedó registrado el momento en que un nutrido grupo de legisladores del Frente de Todos se saca una foto con el presidente Alberto Fernández sin cumplir con la distancia mínima obligatoria.. La oposición redobla las críticas por el video del cumpleaños de Yañez. El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó que el video de los festejos en Olivos por el cumpleaños de la primera dama es una muestra de "cinismo al palo". "No me sorprende, siempre dije que si tiraban de la piola iba a salir la verdad", sostuvo el diputado radical, y expresó: "El Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa. Cinismo al palo". "No me sorprende lo que acabamos de ver. Cuando esto comenzó, con la primera foto y luego con la segunda, nosotros planteamos un pedido de juicio político. No como un golpe palaciego, sino para ubicar la máxima responsabilidad de quien ejerció el máximo cinismo desde el poder. Por eso dije que si seguíamos tirando de la piola íbamos a conocer la verdad", agregó el cordobés

