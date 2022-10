La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron hoy el artículo del proyecto incluido por el Frente de Todos (FdT) en el proyecto de Presupuesto 2023 mediante el cual se disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial, lo que fue calificado de "incomprensible" por el presidente Alberto Fernández.

La negativa al artículo 100 del proyecto reunió 134 votos negativos provenientes de Juntos por el Cambio; el interbloque Federal; la Izquierda y algunos diputados del FdT de extracción gremial.

Con 116 votos, el oficialismo, que sumó a unos cinco diputados de espacios que habitualmente son aliados, no alcanzó el número para imponerse en la votación del artículo.

En una votación inmediata posterior, al tratarse el pago de ese tributo por parte de los jubilados del Poder Judicial, el resultado fue 129 a 121, es decir con una diferencia más ajustada.

Aunque la izquierda revirtió su posición en este punto -en el que votó a favor de la propuesta del oficialismo- igualmente no alcanzó para que el artículo fuera avalado.

Antes de la votación, la diputada del Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, solicitó que se diferenciara en dos artículos diferentes a los jueces de los empleados del Poder Judicial, para permitir diferentes posicionamientos; pero la propuesta no fue aceptada por el FdT.

Tampoco se dio lugar a un pedido del diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, para que se establezca una especie de “compensación a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera evitar la posible litigiosidad”.

Más allá de que de acuerdo a los discursos que se fueron sucediendo durante la sesión que comenzó ayer a las 13.30 se preveía una derrota en la votación de este artículo, el oficialismo no claudicó en su iniciativa de poner el tema en consideración.

Con el correr de las horas, desde diferentes bloques opositores comenzaron a manifestarse en relación con la propuesta incluida en el texto del Presupuesto por el oficialista Marcelo Casaretto, y la mayoría de las opiniones fueron contrarias a su aprobación.

Incluso, desde alguna bancada, como Evolución Radical o Provincias Unidas, se intentó convencer a los principales referentes del oficialismo para que separen la discusión del tema Ganancias de la del Presupuesto nacional, pero la respuesta de los liderados por Germán Martínez fue negativa.

El rechazo entonces dispuesto por mayoría de la Cámara de Diputados al artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial generó repercusiones políticas desde diversos sectores, incluido el propio presidente Alberto Fernández, quien, en una entrevista que concedió esta mañana a El Destape Radio, calificó la decisión como “incomprensible”.

En tanto, el titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, resaltó el hecho de que haya puesto "en debate" la posibilidad de que jueves, fiscales, defensores y personal del Poder Judicial tributara Ganancias.

"La oposición tomó esta postura que me cuesta entenderla. Cada vez que uno toca este tema dicen que 'es un ataque a la justicia'. Queremos que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto que pagan todos los argentinos. No cobrarlo significa tener menos dinero para mejorar la educación, la salud y la asistencia a quienes lo necesitan", dijo el Presidente esta mañana al ser consultado sobre el rechazo al fijar su postura sobre el tema.

"No estoy hablando de una suma menor, estoy hablando de fondos cercanos a los 230.000 millones de pesos. El IFE costaba 90.000 millones de pesos", afirmó el Presidente al dar dimensión de los montos involucrados en la decisión tomada por el Parlamento.

Sobre el rechazo a este artículo propuesto en el proyecto de Presupuesto, Fernández sostuvo que "todos los años se reclama por esta medida" y consideró que, "esta vez, se iba a poder" aplicarla.

"Tenemos un sector que se le ha eximido de pagar impuestos a las Ganancias sin ningún argumento lógico. Un juez de cámara debe estar hoy ganando 1 millón de pesos, y un diputado gana 300.000 pesos. Como Presidente gano un poco mas de 500.000 pesos, en bolsillo, y pago Ganancias, lo quiero aclarar", expresó.

Finalmente, el Presidente argumentó que, cuando se habla de Ganancias, "no solo se habla del sueldo de los jueces", sino que también de funcionarios judiciales en todas las provincias que tienen haberes "de privilegio" respecto a lo que se perciben "en las administraciones públicas”.

El artículo que intentaba gravar con Ganancias a jueces y empleados del Poder Judicial se había incluido durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, a propuesta del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

A la hora de argumentar a favor del proyecto, desde el oficialismo se había señalado que si la iniciativa era aprobada implicaría el ingreso a las arcas del Estado de unos 237 mil millones de pesos por el pago de este tributo, del cual el Poder Judicial hoy está exento.

En el debate parlamentario, entre los rechazos a la iniciativa estuvieron los diputados nacionales del Frente de Todos Vanesa Siley y Sergio Palazzo, de extracción sindical.

Por Twitter, la diputada Siley -quien además de legisladora nacional es Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- justificó su rechazo al sostener que “el salario no es ganancia. Ni de una maestra, ni de un camionero, ni de un bancario/a, ni de un trabajador o trabajadora judicial. El salario es fruto del trabajo y sacrificio humano, no de la explotación ajena. El salario no genera rentabilidad”.

Por su parte, al dar su opinión sobre el rechazo parlamentario a que el Poder Judicial pague Ganancias, el titular del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, se mostró conforme al señalar que "no es una derrota del Frente de Todos, ya que volvimos a poner el debate en vigencia"

“Dejamos la vara muy alta, lo pusimos de vuelta en el debate y hasta los que se opusieron dijeron que lo hacían porque querían dar un debate más profundo”, afirmó Martínez.

"La oposición votó en contra de que el Poder Judicial pague el Impuesto a las Ganancias como el resto de los argentinos. Siempre blandos con los duros y duros con los blandos. El resultado es mayor desigualdad y no va más", aseveró el diputado nacional oficialista Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, a través de la red social Twitter tras la votación.

Por parte, la diputada oficialista Florencia Lampreabe, de La Cámpora, lamentó que no se haya podido "terminar con el privilegio de los jueces de no pagar Ganancias". "Parece que hay castas y castas…", completó en un mensaje que emitió por Twitter.

A partir de la decisión de Diputados de no gravar a los integrantes del Poder Judicial, se suspendió la reunión que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a mantener este mediodía con los miembros de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) en el Senado,a pedido de los directivos de la entidad.

A través de una nota enviada esta mañana a la Cámara alta, la Amfjn solicitó dejar sin efecto la reunión con la Vicepresidenta

Luego de que ese punto fuera incorporado la semana pasada en el proyecto de Presupuesto, la Asociación de Magistrados, que encabeza Marcelo Gallo Tagle, había pedido una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, en su calidad de titular del Senado, y otra con la presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Cecilia Moreau.

Al conocerse el resultado de la votación de hoy en Diputados, los directivos de Amfjn decidieron dejar sin efecto el encuentro, que había sido fijado para hoy. (Télam)