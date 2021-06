Diputados de la oposición porteña cuestionaron hoy el informe del jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, al advertir que no respondió las consultas sobre las medidas del Gobierno frente a la asistencia económica a los sectores afectados por la pandemia, la suba del gasto en publicidad oficial y los proyectos que contemplan la venta de tierras públicas, como el predio de Costa Salguero.

"Tenemos muchas preguntas hechas, más de 1.500 aproximadamente, pero fueron pocas las respuestas que nos dio", manifestó el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Claudio Ferreño, tras la exposición del jefe de ministros porteño, destinada a dar cuenta de la marcha de gestión de mitad de año.

En ese sentido, Ferreño planteó la necesidad de "cambiar la manera de dar el informe" del funcionario, cuyos alcances están regulados en el reglamento interno de la Legislatura, y recordó que, luego de la última visita del jefe de ministros, en el cuerpo recibieron las respuestas "seis meses después".

En sintonía, la legisladora del FDT Claudia Neira lamentó que no se pueda hacer "de esta instancia de diálogo democrático una instancia productiva".

"El jefe de Gabinete nos viene a contar lo que está en la página web del Gobierno de la Ciudad y no a establecer un diálogo para poder vehiculizar el trabajo en conjunto en pos de mejorar la vida de los porteños y las porteñas", destacó.

El diputado de la oposición Matías Barroetaveña, por su parte, consideró que "el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta abandona a comerciantes y trabajadores mientras gasta fortunas en gastos superfluos como encuestas o edificios de lujo en Costa Salguero”, en relación al proyecto del oficialismo para la venta del terreno ribereño.

"Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno nacional sostuvo la mayor carga de la asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a través de programas como ATP, Tarjeta Alimentar, IFE, Repro y Repro II y con medidas de alivio fiscal como la suba del mínimo no imponible de ganancias", destacó.

El legislador Juan Manuel Valdés, en tanto, denunció el aumento del 30 por ciento, dentro del presupuesto porteño previsto para el 2021, de las partidas destinadas a gastos de publicidad y propaganda que hace que "se pague 654 pesos por habitante" en ese área.

El legislador comparó el gasto contra "los 402 pesos que se destinan a infraestructura escolar, sobre la cual se bajó un 70 por ciento del presupuesto".

"La Ciudad de Buenos Aires es campeona nacional de gastar la plata de los contribuyentes en propaganda porque gasta 654 pesos, mientras que la Provincia de Buenos Aires gasta 89 pesos, siete veces menos", precisó.

Javier Andrade, legislador del mismo bloque opositor, pidió al jefe de ministros "si puede asegurar que el Ejecutivo de la Ciudad puede garantizar que no van a existir barrios cerrados" a raíz de la presentación en la Legislatura de un proyecto, que está en debate, para modificar la ley de Catastro vigente.

Las diputadas Lucía Cámpora y María Bielli le entregaron al funcionario porteño unos plantines porque, dijeron, "necesitamos una Ciudad más verde".

En ese marco, consultaron sobre la postura que tendrá la administración porteña frente a la ley para la venta del predio de Costa Salguero para la construcción de edificios, en la Costanera Norte, a la que consideraron de "inconstitucional".

Pablo Almeida, legislador por Izquierda Socialista en el FIT-U, evaluó que "la mayor conclusión" que pudieron extraer de la "alocución de una hora" de Felipe Miguel es que "no sabe o no contesta" porque -indicó- las preguntas que le habían formulado "no las ha leído, no tiene respuesta o ha elegido no contestar". (Télam)