"¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos", manifestó la titular del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad de la Nación apuntó directamente contra la frase que utilizó la ex mandataria en su discurso con el eslogan que identifica a la oposición

"Acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos a la Argentina después de la crisis del 2001 fuimos nosotros", dijo Cristina en el Estadio Único. Al igual que Bullrich, también se expresó en sus redes sociales el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y ex titular de la cartera de Seguridad bonaerense: "Dice estar preocupada por la seguridad en la provincia, podría probar hablándolo con (el gobernador) Axel Kicillof, que es parte de su gobierno".

MIRÁ TAMBIÉN Fiscal ante Casación pide revocar el sobreseimiento de Macri en causa por espionaje a familiares

Pese a que cargó contra la oposición y la Justicia en clave electoral, Cristina también llamó a un "acuerdo democrático" y exigió terminar con "el debate berreta de la mano dura", pidió por la presencia de Gendarmería Nacional en el Conurbano bonaerense y aseguró que "la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los habitantes". En paralelo, Mario Negri publicó un listado sobre sus críticas al discurso de Cristina Kirchner

Tanto a la vicepresidenta como a su círculo político, encabezado por La Cámpora, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados le apuntó por intentar despegarse de la gestión del presidente de Alberto Fernández.

MIRÁ TAMBIÉN Residentes y concurrentes convocan el próximo martes a una segunda noche de las luces

"1) Fue una invitación al pasado, no al futuro. 2) Cristina nunca se fue en estos tres años de gestión. Alberto hace lo que ella dispone y sus acólitos manejan todas las cajas y concentran poder. 3) Puro cinismo. Ayer arrimó fuego a las instituciones y hoy pidió diálogo", enumeró el dirigente de la UCR. A su vez, el senador nacional de la UCR y líder del espacio Evolución Radical, Martín Lousteau, calificó el discurso de Cristina Kirchner como "un montaje que cuando uno lo empieza a deshacer ve la falsedad absoluta"

Además, en declaraciones televisivas, consideró que "fue una señal hacia dentro del Frente de Todos". "Fue una puesta en escena con una señal contundente hacia adentro, hacia afuera nada. Cuando uno deshace y ve la manipulación del discurso, uno debería reírse, pero es grave

Están convencidos de cosas que no son", enfatizó quien fuera ministro de Economía de Argentina durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Por último, la diputada Silvia Lospennato (Juntos por el Cambio) explicó que en lo único en lo que coincidió con la ex jefa de Estado "es en que el cuarto gobierno kirchnerista (haciendo referencia al actual) es el peor de la historia"

Y agregó: "(Este gobierno) es todo suyo, señora vicepresidenta

Háganse cargo". MCD/GO NA