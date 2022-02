La Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous, inició hoy un relevamiento de información en relación a los audios revelados de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, en los que le pide a la extitular de ese organismo, Laura Alonso, que desvincule de una investigación a un allegado a la entonces titular de Senado de la Nación.

"Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso", señaló Crous en declaraciones a El Destape Radio.

El fiscal consideró que las grabaciones aluden "a una actividad propia de la Oficina" que encabeza, y confirmó que ya tiene "alguna documentación en estudio", mientras se analizan otras informaciones sobre los hechos aludidos en esos registros que ayer fueron difundidos por varios medios periodísticos.

"Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo, además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró", sostiene Michetti en uno de los audios dados a conocer por el periodista Tomas Méndez, en los que la exvicepresidenta se refiere a Guillermo Pino, un exgerente de prensa y difusión de Anses.

A fines de octubre de 2017, el diario Clarín consignó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad, y en la información se detallaba que Pino, como gerente del organismo, había favorecido a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones "de urgencia".

En consecuencia, la OA encabezada por Alonso había iniciado una investigación del hecho en el que estaba involucrado Pino, que en ese momento era un agente de prensa vinculado a Michetti.

"La verdad es que no tiene una mierda que ver. Él -en definitiva, no- la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta", le remarca Michetti a Alonso.

Y en ese sentido, la exvicepresidenta insiste: "Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible".

En un mensaje de audio posterior, la entonces vicepresidenta le agradece a quien conducía la OA "por haberle dado la reunión" a quien define como su "amigo" y luego completa: "Se llama Guillermo Pino. Es uno de los que están involucrados en la denuncia de Anses, del tema de comunicaciones. Pero, la verdad es que es el pibe más divino que yo conocí en la Tierra y es del estilo nuestro, Laura".

Para Crous, lo difundido en esa grabación "es una situación anormal y las características de esa situación dependerá de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa".

"Quiero ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden", subrayó Crous.

La causa iniciada por la denuncia de la Oficina Anticorrupción, cuando la conducía Alonso, contra Pino y otras personas a las que se acusaba de direccionar publicidad y pauta oficial fue finalmente desestimada por el entonces juez federal porteño Sergio Torres (ahora juez de la Suprema Corte de justicia de la provincia Buenos Aires) el 15 de mayo de 2019.

No es primera vez que se conoce este tipo de manejos por parte de Michetti, ya que en 2020 le había comunicado a quien era el titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, Mario Cimadevilla, su malestar por la forma en la cual se había indagado al exfiscal José Barbaccia por parte de la querella del Estado en el juicio por el supuesto encubrimiento del atentado.

"Escucháme una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?", le indicó Michetti al radical Cimadevilla.

El exsenador dejó la Unidad del Ministerio de Justicia, después del escándalo que significó que la querella del gobierno no acusara a los exfiscales Barbaccia y Eamon Mullen en el juicio por el encubrimiento del atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994. (Télam)