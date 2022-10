La nueva ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, tuvo que salir a aclarar hoy su postura "a favor de la interrupción voluntaria del embarazo" y del feminismo luego de que se viralizara una entrevista que le hicieron en 2018 donde decía estar "completamente en contra de la despenalización del aborto", cuya práctica se legalizó en la Argentina en 2020. En lo que fue su primera rueda de prensa oficial, la funcionaria proveniente de San Luis explicó los motivos

"Siempre he contado la historia de dónde vengo. Fui a una escuela católica, me criaron mis abuelos que hoy tienen 90 años, estaba en una situación muy difícil. Claramente el feminismo cambia vidas y para eso existe", dijo a la salida de una reunión que mantuvo parte del Gabinete con el presidente Alberto Fernández La ministra, que fue anunciada durante la semana pasada, se mostró a favor de la "lucha feminista" y completó: "No solamente cambié yo mi forma de pensar, porque sería una incoherencia total si estuviera en contra y llevara adelante esta cartera ministerial, sino que también cambié la mentalidad de mis abuelos de 90 años, que hasta hoy acompañan absolutamente todas las luchas feministas. Y también dentro de eso distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad". En un registro de hace cuatro años, cuando era concejala de la capital puntana, Mazzina había planteado su postura "a favor de la vida" en medio del primer debate sobre el aborto, durante el gobierno de Mauricio Macri

"Yo doy mi visión particular, es una opinión complemente mía

Estoy a favor de la vida, tanto del bebé en desarrollo como de la mujer. Eso significa que estoy completamente en contra de la despenalización del aborto", dijo por entonces. Ahora, para ratificar su cambio de postura respecto al tema y dejar atrás la polémica, la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta concluyó: "Creo que ha quedado muy en claro qué soy, de dónde vengo, y con muchísimo orgullo que también viniendo de una familia conservadora y de una provincia muy conservadora, desde 2018 en adelante ha sido un cambio transformador para toda esa población".