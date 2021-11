(Por Valeria Azerrat) El nivel de construcciones de inmuebles "premium" y lujosas superó el 50 por ciento del total de las viviendas proyectadas en los últimos 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, según advirtieron especialistas en planificación urbana y arquitectos, que atribuyeron el fenómeno a una maniobra de "especulación inmobiliaria" de desarrolladores privados ante la cual el "Estado no interviene".

Los expertos manifestaron que el distrito capitalino atraviesa un proceso de "financiarización del mercado inmobiliario donde se concibe a la vivienda como un activo financiero", que tiene como protagonistas a "grandes grupos concentrados" de empresas que desplazaron a los pequeños propietarios.

El diagnóstico fue trazado, en diálogo con Télam, por el decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jaime Sorín; y por el abogado del Programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Felipe Mesel.

También se desprende de un informe elaborado por Jonatan Baldiviezo, Ana Fernández Borsot, y Magalí Zirulnikoff, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

MIRÁ TAMBIÉN Cambios en el protocolo: las filas podrán realizarse dentro de los establecimientos de votación

Sorín analizó que "lo que se viene construyendo desde hace por lo menos 15 años en la Ciudad responde a una especulación inmobiliaria a futuro, esperando que aumente el valor de las propiedades o que se puedan alquilar a valores enormes".

"Eso no soluciona el déficit habitacional y es algo que lo produce solamente el mercado, porque el Estado no interviene y no controla lo que se construye", advirtió y consideró que el proyecto de Ciudad de la administración de Horacio Rodríguez Larreta "es un modelo de negocios, de venta de tierra pública, de incremento de las alturas y de facilitación de los negocios privados en distintos lugares".

Click to enlarge A fallback.

"Además, genera una fragmentación enorme de la Ciudad, creando una zona más 'vip' que va de la Avenida Del Libertador hacia el río, que se está demostrando con la venta de terrenos en la costa", precisó en referencia al proyecto del oficialismo de vender el predio donde funcionó Costa Salguero para levantar edificios.

Mesel, por su parte, remarcó que "la centralidad urbana de la Ciudad de Buenos Aires es expulsiva" dado que "entre 2005 y 2018, más del 50 por ciento de los permisos de obras que se presentaron ante el Gobierno porteño fueron destinados a viviendas suntuosas y lujosas, que son las dos categorías más altas de viviendas que existen".

MIRÁ TAMBIÉN Recomiendan consultar el padrón antes de ir a votar el domingo

"Son viviendas que no se corresponden con la demanda, sino que hay una sobreoferta de inmuebles premium que como el suelo es un recurso escaso y finito, compiten contra otros usos y los desplazan", precisó.

El abogado de ACIJ, además, evaluó que "hay una tendencia del Gobierno porteño de desprenderse de lo público, que es un activo estratégico en términos de calidad de vida de la población, donde se podrían generar espacios verdes que son un déficit en la Ciudad, pero suelen ser vendidos para generar negocios de alta rentabilidad".

De acuerdo a datos oficiales, las construcciones de departamento premium, también calificadas como suntuosas y lujosas, tienen que contar, al menos, con "dos subsuelos, con estacionamiento cubierto; planta baja, con salón de usos múltiples y gimnasio; doce pisos, con once unidades funcionales de ocho ambientes y una unidad funcional de tres ambientes; azotea, con sala de máquinas; y dos ascensores".

Además, de este tipo de inmuebles de alta categoría, la totalidad de las construcciones autorizadas por el Estado contempló también a viviendas multifamiliares "sencillas", "sencillas con local" y "confortables".

En tanto, el informe del ODC sostiene que "se insiste en la idea del mercado de la vivienda como ese hada mágica. Una cuestión 'entre privados' que no necesita regulación ni intervención estatal, es decir, de la comunidad políticamente organizada. No vaya a ser que se les termine el cuento a unos cuantos".

"Así, la mercantilización de la vivienda ha dado lugar a un nuevo capítulo, el de la financiarización del mercado inmobiliario donde se concibe a la vivienda como un activo financiero", indica.

En este sentido, agrega que "con este proceso, la 'inversión' en inmuebles ha superado la tradicional 'reserva de valor' para pequeños propietarios, pasando a ser el objeto de especulación de grandes grupos concentrados que impulsan complicadas operaciones especulativas en mercados de valores".

El incremento de la actividad constructiva en la Ciudad, en tanto, fue estudiado por el Instituto de la Vivienda porteño junto a organizaciones de la sociedad civil, en el marco de un informe oficial sobre la situación habitacional en el distrito con datos previos a la pandemia del coronavirus.

El reporte dio cuenta de una tendencia de obras de construcción con una concentración en el norte de la Ciudad, abarcando sectores de las Comunas 1 y 2 localizados en los barrios de Retiro, Puerto Madero y Recoleta; y focalizadas con mayor intensidad en las Comunas 12, 13 y 14, es decir, en Belgrano, Núñez, Colegiales, Palermo y Villa Urquiza, entre otros.

Asimismo, en el corredor norte también "tiene lugar la mayor cantidad de transacciones del mercado inmobiliario", lo que se observa principalmente por la cantidad de alquileres, con eje en las Comunas 2, 1 y 14.

De acuerdo con datos del Colegio de Escribanos porteño, el total de operaciones de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 57 por ciento en agosto pasado con respecto al mismo período que en 2020, mientras que en septiembre el incremento alcanzó el 29 por ciento, también comparado con datos de un año atrás.

En tanto, según información de la Dirección General de Estadística porteña, en julio del 2021 se otorgaron 124 nuevos permisos de obras, de los cuales 22 se entregaron para emprendimientos de la Comuna 12, que abarca los barrios de Saavedra, Coghland y Villa Urquiza; seguido de 19 en la Comuna 15, de los barrios de Agronomía, Parque Chas, Paternal y Ortúzar.

En agosto, en tanto, de las 197 autorizaciones gestionadas para desarrollos, 28 correspondieron a la Comuna 14 del barrio de Palermo; 27 a la Comuna 13, que integran los barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales; y 25 en la Comuna 11 de Villa del Parque y Villa Devoto. (Télam)