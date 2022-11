La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, sostuvo hoy que el Gobierno "no interrumpirá la tarea contra la inflación" durante el Mundial de Fútbol de Qatar, al aclarar unas afirmaciones suyas que, dijo: "No he sabido expresar con claridad".

"Es evidente que no he sabido expresar con claridad mi posición frente a la opción 'bajar la inflación o que la Argentina gane el Mundial'" en un programa de televisión, dijo Olmos.

"Si se ha interpretado como que para mí es mejor 'ganar el Mundial', ha sido porque di mi respuesta a la pregunta de un modo tal que lleva a esa conclusión", sostuvo.

La ministra dijo en un comunicado: "Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida: es muy importante que la Argentina gane el Mundial por lo que significaría anímicamente para las y los argentinos, pero al afirmar que ese mes 'no hará la diferencia' en la lucha contra la inflación, no quise decir que estaremos un mes parados mirando el Mundial sin hacer nada para reducir los índices".

"Sucede que no existe como 'opción' esa 'opción': uno es un objetivo a 30 días, siete partidos; y el otro es una tarea compleja a un plazo mucho más largo, pero eso no significa que habrá pausas en ese trabajo de todo el gobierno durante el Mundial", enfatizó la titular de Trabajo.

Y reconoció que "es obvio" que no lo dijo "con la claridad" con la que lo piensa.

"En un mes, el ánimo de los habitantes puede recibir un gran estímulo si el equipo nacional gana el Mundial, y un mes de trabajo contra la inflación, tarea que no interrumpiremos por el Mundial, obviamente no alcanzará para solucionar el problema enorme que tenemos con la inflación", amplió.

La ministra admitió: "Esas dos realidades las presenté confusamente y aparecí diciendo que prefiero el Mundial. Lamento haber generado tanta reacción negativa".

Olmos había dicho en tono coloquial en un programa de televisión el domingo que "después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina".

Seguidamente expresó: "Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a ser una gran diferencia y desde el punto de vista anímico para lo que significa para el conjunto de los argentinos y las argentinas queremos que la Argentina sea campeón".

