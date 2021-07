Organismos de derechos humanos de Jujuy encabezaron hoy una marcha a 45 años de la Noche del Apagón, la operación represiva en localidades del departamento Ledesma durante la cual en 1976, en la dictadura cívico-militar, fueron secuestradas 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas.

Según la Justicia, el suceso habría tenido complicidad logística de la empresa Ledesma y los manifestantes reclamaron que se realice el juicio y se acelere ese proceso contra el dueño del ingenio, Carlos Blaquier, y el entonces administrador Alberto Lemos, procesados en causas que investigan esos delitos.

Sobre ambos la Corte Suprema de Justicia nacional revocó días atrás una falta de mérito que los beneficiaba, dictada en 2015 por la Cámara Federal de Casación Penal.

En su 38va edición, la marcha en pedido de justicia fue convocada de manera presencial, luego de que el año pasado el aislamiento social obligara a que solo se realicen actividades virtuales.

Se plegaron organizaciones sociales y políticas desde distintos puntos de la provincia y también de Salta.

La nutrida columna partió poco antes de las 15.30 desde Calilegua, donde se iniciaron los secuestros, y recorrió siete kilómetros hasta culminar, como cada año, en Libertador San Martín con un acto en su plaza central.

"Mi corazón está triste por estos 45 años que han pasado y aún veo que quienes causaron tanto dolor andan libres y no se los ha juzgado. Parece que la justicia no está para nosotros", sostuvo Rene Rodríguez, sobreviviente de la Noche del Apagón.

"Blaquier está muy bien respaldado, pero no debemos quedarnos, que nuestra memoria no se borre, sigamos en la lucha", dijo Ana Martínez, ex presa política en la provincia.

Paula Álvarez Carreras, abogada de derechos humanos de Jujuy, directora del cuerpo de abogados en procesos de Memoria, Verdad y Justicia, comentó que se presentó un nuevo recurso para que se acelere el proceso ante la Cámara Federal de Casación a la que la Corte devolvió la causa para un nuevo pronunciamiento.

"Está absolutamente demostrada la responsabilidad de la empresa. No podemos permitir que nos gane la impunidad biológica para estos genocidas", sostuvo Carreras.

Fueron variadas las actividades por los 45 años del Apagón de Ledesma, como actos, charlas, homenajes, obras de teatro y talleres artísticos, que comenzaron ayer y culminarán mañana.

En Buenos Aires también se impulsaba una muestra fotográfica en Plaza de Mayo, en tanto mañana, desde las 18, el secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, encabezará un conversatorio sobre los "Apagones del Terror", a trasmitirse por el canal YouTube.com/sdhargentina.

La Noche del Apagón ocurrió en Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar con cortes de luz nocturnos que facilitaron las operaciones de los represores entre el 20 y 27 de julio de 1976. (Télam)