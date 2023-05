El Director Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Eduardo Jozami, sostuvo hoy que la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, hace 20 años, "fue el inicio de un periodo que recuperó la política, saliendo del periodo de desencanto", y que "marcó la profundidad del proyecto del peronismo, en la cual se adoptaron decisiones muy importantes, continuadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner".

Jozami afirmó a Télam que el acto que encabezará mañana la Vicepresidenta en Plaza de Mayo, en conmemoración precisamente a aquella asunción presidencial, "va a tener una intervención importante, en el debate coyuntural del Frente de Todos" y remarcó que Fernández de Kirchner "es la figura más importante de la política argentina de los últimos tiempos".

Según el funcionario del Ministerio de Defensa, el acto de mañana "resume muchas cosas que siguen siendo actuales", porque "fue el inicio de un período que recuperó la política, saliendo del período de desencanto, del rechazo caracterizado en el 'que se vayan todos', y marcó la profundidad del proyecto del peronismo, en la cual se adoptaron decisiones muy importantes, continuadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner".

"También es un acto rigurosamente actual, porque vamos a escuchar a la Vicepresidenta, más allá de la especulación de candidaturas", refirió Jozami, y señaló que "el discurso de Cristina Fernández de Kirchner va a tener una intervención importante, en el debate coyuntural del Frente de Todos".

El dirigente resaltó que la Vicepresidenta "es la figura más importante de la política argentina de los últimos tiempos, la dirigente más importante del peronismo en este momento" y sostuvo que "el liderazgo histórico de Cristina Fernández de Kirchner no puede estar en discusión".

Sobre el discurso de mañana, Jozami consideró que "creo que no necesariamente anuncie algún apoyo o dé algunas señales de preferencias o simpatías", y opinó que "Cristina no va a decir un nombre, no con nombre y apellido, mañana". (Télam)