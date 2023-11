El abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, aseguró que desde el partido que impulsa la candidatura presidencial de Javier Milei no han denunciado fraude sino que pidieron a la Justicia que se extremen los recaudos ante algunas situaciones que supieron ocurrió durante las elecciones del 22 octubre. La declaración del letrado había sido reclamada por el fiscal electoral Ramiro González luego de que los libertarios denunciaran un "fraude colosal", ya que aseguraban haber recibido información respecto a que cuando Gendarmería tomaba el control de las urnas tras la votación y cuando ya habían dejado el lugar sus fiscales, se emitieron algunos resultados que diferían a aquellos que se habían constatado. En función de ello, el fiscal electoral inició una investigación preliminar y para "despejar" dudas es que los citó a los apoderados, Viola y Karina Milei, aunque la hermana del líder libertario no se presentó porque estaba en Córdoba tras haber participado del cierre de campaña. "No se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones", señaló Viola. Además, aclaró que "la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento"

Al haber señalado en la presentación a Gendarmería, ahora el abogado explicó que no se trató de denunciar a "ninguna de las Fuerzas de Seguridad" y que confían en que se van a adoptar los recaudos de cara a la segunda vuelta del próximo domingo. Por último, al ser consultado por el fiscal si han impugnado algún resultado electoral, el abogado señaló que sí ocurrió en Formosa y la Justicia les dio la razón, aunque no en la categoría Presidente de la Nación. Ahora, la Fiscalía tiene que resolver si con los elementos que tienen configura para emprender una investigación formal o bien pedir el archivo de la misma. SOF/PT NA