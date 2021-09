La Legislatura porteña votará mañana un proyecto de ley para implementar en la Ciudad de Buenos Aires los juicios por jurados, iniciativa que cuenta con el acuerdo de los tres principales bloques políticos: Vamos Juntos, UCR-Evolución y Frente de Todos.

La nueva ley establecerá la obligatoriedad de juzgar con jurados integrados por ciudadanos comunes los delitos que tengan una "pena máxima en abstracto igual o superior a 20 años de pena privativa de libertad", como aquellos que atentan contra la vida o la integridad sexual.

El proyecto prevé que los jurados populares estarán compuestos por 12 miembros, entre los cuales deberá haber, como mínimo, cinco varones y cinco mujeres, mientras que no se especifica el género de los dos restantes.

El padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura e incluirá a todas las personas que puedan ser elegidas, por sorteo, para integrar un tribunal, quienes a su vez deberán estar registradas en el padrón electoral de la Ciudad.

Los requisitos para integrar un jurado serán: ser argentino, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio no inferior a cuatro años en la Capital Federal.

Por incompatibilidad, quedarán excluidos el presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño, los ministros nacionales, provinciales y de la Ciudad, los integrantes de los poderes legislativos, los jueces y funcionarios de los poderes judiciales y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El jurado podrá dar los siguientes veredictos: "culpable", "no culpable" y "no culpable por razones de inimputabilidad", a los cuales deberá llegar por unanimidad y, en caso de no haber acuerdo, comenzará un nuevo juicio con otros miembros en el jurado.

Este proyecto de ley incluyó iniciativas de legisladoras y legisladores de tres bloques: Leandro Halperín (UCR-Evolución), Claudio Cingolani (Vamos Juntos) y María Rosa Muiños (Frente de Todos), y cuenta además con el acuerdo del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.

(Télam)