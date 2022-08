La Legislatura jujeña aprobó hoy por amplia mayoría los pedidos de acuerdo del Poder Ejecutivo para la designación de tres vocales para el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, tras las renuncias de los jueces supremos Sergio González, Langhe de Falcone y Beatriz Altamirano.

Los diputados del espacio oficialista Frente Cambia Jujuy y el Partido Justicialista fueron clave para prestar el acuerdo requerido en la tercera sesión especial, y así designar como nuevos jueces del máximo tribunal provincial a Mariano Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas.

Miranda viene de desempeñarse desde el 2015 como Fiscal de Estado provincial, además de ser ex apoderado de la UCR, mientras que Llamas fue apoderado del Partido Justicialista en Jujuy, candidato a concejal en San Salvador por el mismo espacio en las elecciones de medio término del 2021 y Nieva, hermana de Alejandro Nieva, actual auditor general de la Nación, fue diputada provincial por la UCR.

La crítica a las designaciones la encabezó el diputado, Juan Cardozo, del bloque Juntos por Jujuy-FdT, quien hizo referencia al contexto del Poder Judicial de Jujuy al señalar que "estamos tratando estos pedidos de acuerdos enviados por el gobernador, Gerardo Morales, los cuales tenemos que contextualizarlo desde el diciembre del 2015 y con una Justicia que se ha venido desgastando desde que se amplió el máximo tribunal".

MIRÁ TAMBIÉN El PJ de Santa Fe expresó su apoyo a Cristina Kirchner ante la persecución política y judicial

El legislador consideró que desde ese momento "se ha desatado una persecución a dirigentes políticos, profesionales de la administración pública, intendentes, y legisladores de esta cámara, siempre de la mano de la Justicia y el Ministerio Público de la Acusación, que ha sido el brazo ejecutor", denunció.

"Está más que claro que en Jujuy se viene mezclando la política con la Justicia que luego se extendió a nivel nacional bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri", dijo y luego hizo alusión a las opiniones realizadas en su oportunidad por el presidente Alberto Fernández sobre el funcionamiento de la justicia local.

Cardozo enfatizó, en ese sentido, que en "Jujuy no hay justicia y no nos vamos a cansar de decirlo porque nos duele que la provincia sea noticia a nivel nacional por no respetar las garantías" y aseguró que "nos duele la crisis institucional en la que se encuentra inmersa".

A su vez, el jefe de bloque de la UCR, Alberto Bernis, respondió a Cardozo y manifestó que "no hay persecución política, lo que pasa es que se está juzgando a los que han delinquido contra el Estado y eso está bien".

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero encabeza inauguración de El Palacio Cultural, en la Cancillería

"Los representantes de organizaciones sociales, que toman asistencia a la gente, los que le sacan plata a la gente son delincuentes, tienen que estar presos y está bien que la justicia actúe", agregó.

Bernis, asimismo, ratificó las reformas en el sistema judicial de Jujuy desde el 2015 al indicar que "hubo un cambio en el funcionamiento de la Justicia local y ese cambio les molesta a muchos porque es una justicia que actúa sin miramientos y no está protegida la política como lo estaba antes".

El cuerpo parlamentario también aprobó los acuerdos para designar -conforme a concursos- a Daniel Camu, como Juez del Tribunal del Trabajo de San Salvador de Jujuy; a Diego Rivas, como Juez del Tribunal del Trabajo Sala II – Vocalía Nº 6 de San Salvador de Jujuy; a María Cecilia Rodríguez, como Juez del Tribunal del Trabajo Sala lll – Vocalía Nº 7; y a Andrea Quintos, como Juez del Tribunal del Trabajo Sala IV – Vocalía Nº 10 de San Pedro de Jujuy.

También pidió designar a María Luisa Arias, como Juez del Tribunal de Familia de San Salvador de Jujuy; a Cristian Molina, como Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género de Ciudad Perico; y a Claudia Moreno, como Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género de Libertador General San Martín.

El Ejecutivo jujeño pidió además designar como Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación al abogado Esteban Fado Zamar; como Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Civil, a Olga Ivacevich y como Defensor Adjunto de ese ministerio, a Guido Luna. (Télam)