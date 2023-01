La Cámara de Diputados de Santa Cruz emitió hoy en sesión extraordinaria una resolución para dar su "enérgico apoyo" al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que promueven el presidente Alberto Fernández y gobernadores del oficialismo, entre quienes está la mandataria santacruceña, Alicia Kirchner.

La resolución sancionada por la mayoría del Frente de Todos (FdT) se funda en que el máximo tribunal incurrió "en conductas que claramente configuran causal de mal desempeño en sus funciones, afectando gravemente al Sistema Republicano de Gobierno y de división de Poderes consagrados constitucionalmente".

"Lo que está ocurriendo es un hecho histórico, hay un conflicto de poderes y nuestra provincia ve vulnerados sus derechos, que son los de la gente; por eso apoyamos junto a otros estados este planteo de juicio político", dijo el vicegobernador Eugenio Quiroga, presidente del cuerpo.

La sesión fue convocada mediante resolución 001/23. "Nuestra provincia ve vulnerados sus derechos, que son los de la gente por eso apoyamos este pedido", indicó Quiroga.

"La Corte Suprema claramente está atropellando a las provincias con este fallo hecho a medida de una ciudad en detrimento de las argentinas y argentinos que vivimos en otras zonas del país", agregó.

Quiroga cuestionó la participación de la ciudad de Buenos Aires en el régimen de coparticipación, ya que explicó que la CABA "era la sede de la administración del Gobierno Nacional y las provincias son anteriores a la Nación, fueron las que fundaron nuestra Nación".

"Esta medida provocará problemas en todas las provincias donde estamos trabajando en el desarrollo, calidad de vida, infraestructura y en servicios", añadió al tiempo que advirtió que "Argentina no es sólo la ciudad de Buenos Aires" y que "la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones".

Desde el Bloque de Diputados de Cambia Santa Cruz -expresión de Juntos por el Cambio-, el radical Daniel Roquel evaluó que el pedido de juicio político "es un nuevo ataque contra la independencia de los poderes del Estado".

"Para nosotros, que conocemos al kirchnerismo, el único objetivo de esta maniobra es la búsqueda de impunidad de sus funcionarios", dijo a Télam.

"Cada vez que la Justicia falla en contra de los intereses del kirchnerismo ellos van contra la Justicia y cuando no les gusta un fallo no lo respetan. Acá tenemos el caso del exprocurador (Emilio) Sosa, que la Corte ordenó reponer en su cargo y no hicieron caso", agregó. Roquel explicó que por eso la oposición no acompañó este pedido.

(Télam)