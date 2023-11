El presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, instó hoy a los más de 6 millones de votantes que apoyaron a Juntos por el Cambio (JxC) en las últimas elecciones nacionales a "trabajar" para que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "pierda" el balotaje en el que competirá con el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Tenemos que trabajar ahora para que Milei pierda las elecciones porque su discurso anacrónico y fascista no tiene nada que ver con la identidad democrática del radicalismo ni de la sociedad", opinó Rombolá.

En declaraciones a Radio AM 750, el dirigente de la UCR pidió "respetar la voluntad" popular de los más de 6,2 millones de votos que en los comicios nacionales del pasado 22 de octubre apoyaron en las urnas la candidatura de Patricia Bullrich en representación de Juntos por el Cambio, la coalición que integra el radicalismo.

Rombolá consideró que la Juventud Radical "no puede apoyar" la candidatura de Massa, a quien se opuso "hace 20 días" en las elecciones. "Sería una falta de respeto a los que depositaron su confianza en nosotros", argumentó.

MIRÁ TAMBIÉN En el Día de los Parques Nacionales, Massa criticó a quienes quieren privatizarlos

Sin embargo, dijo que "el electorado tiene que saber que hay un radicalismo que enfrenta el discurso de Milei" y que, en lo personal, no está a favor de votar en blanco en la instancia del balotaje.

"No militamos la abstención o la nulidad del voto. Me parece importante remarcar que el rol político del radicalismo en esta elección tiene que ser contrario a Milei. Filosóficamente no estoy a favor del voto en blanco ni voy a votar a Milei", expresó Rombolá.

En tanto, el dirigente radical opinó que la UCR "tiene que trabajar para ser una oposición democrática y responsable de acá a 2027 y tener un candidato a presidente competitivo". (Télam)