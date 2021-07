La Cámara en lo Penal de Rosario habilitó hoy a que un grupo de fiscales puedan citar, aún teniendo fueros, al senador provincial peronista Armando Traferri, quien fue mencionado por un fiscal "arrepentido" como parte de la estructura del cobro de sobornos del juego clandestino. El juez en lo penal José Mascali decidió "declarar la inconstitucionalidad -y su inaplicabilidad para el caso concreto- del segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe", que asegura que "sin autorización de la Cámara a la que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penar", y del artículo 27 primer párrafo del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, por vulnerar el principio de igualdad (entre iguales) previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en el entendimiento que permite inmunidades a legisladores provinciales. Actualmente, Traferri sigue como senador nacional, pues la Cámara decidió rechazar quitarle sus fueros tal cual lo habían solicitado los fiscales, que no tenían la habilitación hasta este fallo para investigar, por las normativas provinciales que impiden llevar adelante una investigación contra alguien con fueros. Por ello, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery no pudieron hasta el momento citar a audiencia imputativa a Traferri, cosa que ahora podrán. En ese sentido, el juez consideró que "la norma local que se apoya en la Constitución provincial se contradice con el texto de la Constitución Nacional, dado que la llamada "inmunidad de proceso" (entendida como la facultad de imputar un hecho delictivo, acusar y llevar a juicio), no se encuentra expresamente legislada en la carta magna, por ello es que los legisladores nacionales no tienen el privilegio de oponerse a que se le tramite un proceso penal, y el único impedimento válido y constitucional es la "inmunidad de arresto"". "En consecuencia, cuando los legisladores utilizan estas prerrogativas para oponerse a los procesos, (amparándose en sus fueros) están haciendo una interpretación distinta al consagrado en la Constitución Nacional porque se oponen al principio constitucional de igualdad ante la ley", evaluó el magistrado. El juez ordenó "disponer que el Ministerio Público de la Acusación o las Oficinas de Gestión Judicial, pueden citar al señor Senador Annando Traferri a prestar declaración imputativa, pueden formular requerimiento de acusación -si se dan los requisitos- y requerir de la jurisdicción la apertura del juicio, debiendo abstenerse de disponer su detención o fuerza pública, el allanamiento de su morada u oficina y la interceptación de correspondencia en sentido amplio". En la causa están acusados el empleado judicial del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, y los fiscales que fueron destituidos Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, estos dos últimos acusados de cobrar dinero mensual del empresario del juego clandestino Leonardo Peitti. SOF/MG/GAM NA