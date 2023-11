La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires anunció esta madrugada que el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak (Unión por la Patria, UxP) triunfó en las elecciones para intendente de la ciudad de La Plata y rechazó la solicitud del actual jefe comunal Julio Garro (Juntos por el Cambio, JxC) para que se abran la totalidad de las urnas.

De este modo, Alak -que ya fue jefe comunal de la capital bonaerense en cuatro períodos, además de ministro de Justicia nacional y presidente de Aerolíneas Argentinas- será desde el 10 de diciembre el nuevo intendente de La Plata al haberse impuesto por 606 votos sobre Garro.

De acuerdo a los datos oficializados por la Justicia, en un padrón de 625.734 electores, el segundo más robusto de la provincia, con la suma de votos de nativos y extranjeros Alak cosechó 166.479 sufragios y Garro 165.873.

En una resolución firmada por los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla, a la que tuvo acceso Télam, se definió que pese al recuento de 79 urnas efectuado ayer, no se modificó el resultado del escrutinio definitivo que se hizo el lunes en el Pasaje Dardo Rocha.

La apertura de urnas se llevó a cabo entre las 8 de la mañana de ayer y las 17, en el edificio del Juzgado Federal Electoral N°1 ubicado en las calles 8 y 50 de la capital provincial en presencia de los funcionarios judiciales que integran la Junta Electoral y apoderados de ambos partidos.

Por la tarde, y tras conocerse que Garro había descontado unos 300 votos a Alak, el actual intendente pidió reabrir las 1.574 urnas de la ciudad y revisar uno a uno cada voto platense, pero la Justicia lo rechazó porque el plazo para solicitarlo había vencido a las 18 del pasado martes 31.

A la vez, los magistrados plantearon que "de los resultados obtenidos luego del proceso de recuento, no se produjo ninguna modificación jurídicamente relevante para la categoría a intendente" respecto de los números que se habían expresado durante el escrutinio.

Aclararon los funcionarios judiciales que si bien durante el transcurso del conteo se encontraron dos urnas en cuyo interior no existían boletas de ningún partido, sí se hallaban las actas, que estaban debidamente firmadas por las autoridades de mesa y por todos los fiscales partidarios, "sin ningún tipo de observación, enmienda, ni tachadura".

Se trata de las mesas 752 y 1.528, en la primera de las cuales se impuso en la categoría intendente UxP con 115 votos, contra 67 de JxC y 68 de La Libertad Avanza (LLA); mientras que en la segunda se registraron 124 votos para el postulante peronista, 102 para el libertario y 28 para Garro.

"Al confrontar esas actas, las mismas coincidían con los originales que se habían llevado las distintas fuerzas políticas el día de la elección", se puntualizó y se indicó que por ello se rechazó el pedido de Juntos de declarar la nulidad de esas dos urnas.

"La Cámara Nacional Electoral (CNE), desde hace más de 30 años, ha construido una jurisprudencia mediante la cual interpreta que si existen las actas, aun con el faltante de boletas, la urna es válida", subrayaron los jueces.

La Junta Electoral remarcó su responsabilidad "de garantizar la legitimidad y la expresión de la voluntad popular" y dejó de manifiesto que "cuando se da un escenario de tanta paridad como éste -la elección más reñida desde el regreso de la democracia-, cualquier tipo de inconsistencia generará un elemento de sospecha".

"La fortaleza del sistema se pone a prueba en circunstancias como ésta. El proceso electoral no solo decide quién es el ganador, sino que le da legitimidad al gobernante. Es importante que todos los actores del proceso muestren confianza en él para llevar tranquilidad a toda la ciudadanía", se indicó en la resolución.

Ayer, los diputados nacionales macristas, María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy habían puesto en duda la transparencia de la elección a través de posteos en sus redes sociales en los que hicieron referencia a supuestos "robos de boletas", "fraude" y "telegramas dudosos".

En ese sentido, el apoderado del Partido Justicialista (PJ), Ulises 'Coco' Giménez, afirmó hoy que "hablar de fraude es una barbaridad" en el marco de un sistema electoral que "es buenísimo" y pidió a los dirigentes de JxC que no pretendan "horadar la credibilidad" del mismo porque "no es sano para la democracia".

En una entrevista con Télam, Giménez explicó que recibió una indicación expresa por parte del gobernador Axel Kicillof y del ministro Julio Alak "para que no nos opusiéramos a los pedidos de aperturas de urnas formulados por JxC porque el peronismo deseaba darle la transparencia suficiente al proceso".

Con todo, destacó que el proceso "tiene varias etapas de control: cada fiscal partidario contó los votos y firmó el acta el día de la elección; en el escrutinio definitivo que se llevó a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, cotejaron la actas y dieron su conformidad; y ayer se hizo la apertura de urnas, para los casos en que las actas no permiten verificar lo que pasó el día del comicio".

El funcionario enfatizó: "Se hizo todo, se cumplieron todos esos pasos y se abrieron 79 urnas y el resultado es que Julio Alak es el nuevo intendente" y cuestionó el hecho de que el macrismo ahora "busque horadar la credibilidad de todo el sistema electoral".

"Hubo mucha repercusión por las dos urnas sin boletas. Soy apoderado del PJ desde 1992 y no es infrecuente que aparezcan urnas sin boletas. Pasa en todas las elecciones, mucho más de lo que se cree", aseveró.

En ese marco, planteó que ello ocurre porque en muchos casos algunas de las 95.000 autoridades de mesa que se convoca para cada comicio, "cuenta los votos, los consignan en la planilla del acta, la firman los fiscales y el presidente pero tiran las boletas por error".

"Pasó siempre y siempre se dieron como validas. Hay algo que la gente no sabe y que es preciso explicar: para el Código Electoral es más importante el acta que la boleta, porque refleja lo que dice la autoridad electoral del momento, que es el presidente de mesa que oficia casi como un escribano", ejemplificó el letrado.

Estimó que "no se puede permitir que ningún comicio sea sospechado porque no nos gusta el resultado, ya que eso no es sano ni bueno para la democracia" y repudió "enérgicamente que algunos dirigentes opositores estén hablando de fraude".

"No se puede sospechar de este sistema electoral. Hemos ganado elecciones por 10 votos y hemos perdido por tres o cuatro, y nunca dijimos que el sistema electoral es fraudulento", reflexionó el apoderado.

En paralelo, el intendente Garro analiza por estas horas apelar la resolución judicial ante la CNE, por considerar que "quedó clara la presencia de irregularidades sistemáticas que desvirtúan la voluntad de los platenses".

Mientras tanto, Alak se prepara para asumir en diciembre y comenzar a implementar -de la mano del gobernador Kicillof, quien impulsó y acompañó su candidatura- el "Plan Estratégico La Plata 2030", elaborado en base a las propuestas recogidas en sus recorridas por cada uno de los barrios de la ciudad. (Télam)