La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá increpó hoy al ministro de Economía, Sergio Massa, por "extorsionar a los trabajadores del neumático" que se encuentran en conflicto gremial, y lo acusó de ponerse "al servicio de las patronales pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria". La legisladora del Partido Obrero fue la primera en tener la palabra durante la ronda de preguntas a Massa luego de su larga exposición en defensa del proyecto de Presupuesto 2023. "Me permito repudiar la acción que usted ha tenido ayer en relación a los trabajadores del neumático poniéndose claramente al servicio de las patronales y pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria", comenzó del Plá. "Ayer con total desparpajo habló de abrir las importaciones para extorsionar a los trabajadores del neumático. Y favorecer a patronales que se han beneficiado enormemente con todo tipo de dólares baratos para importar", continuó. En efecto, Massa mantuvo el martes un encuentro con directivos de Fate, Pirelli y Bridgeston, a quienes les anunció que de continuar el conflicto que mantiene suspendidas las plantas de producción, autorizaría la importación de neumáticos. "No podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices", había sentenciado el ministro de Economía, en solidaridad con las empresas del sector. Luego de las críticas de Del Plá a Massa, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también salió a fustigar al ministro de Economía. "Usted asumió una posición lo cual alimenta el chantaje que estas empresas que reciben todo tipo de beneficios del Estado están llevando adelante", disparó la diputada del PTS. Para Bregman, "es una vergüenza que habiliten importaciones con el solo objetivo de quebrar una huelga obrera", y recordó que durante la pandemia de coronavirus estas empresas recibieron de parte del Estado nacional 600 millones de pesos para ayudarlas a pagar salarios. Al responder las críticas, Massa aclaró que su pedido para abandonar "la inflexibilidad" en el conflicto incluía también a las empresas de neumáticos, y no solo a los trabajadores que están llevando adelante la medida de paro. "En el día de hoy los actores de ambas partes no querían sentarse con la otra parte en el Ministro de Trabajo. Yo llamé a terminar con la inflexibilidad y a terminar con el capricho de no sentarse con la otra parte", explicó el líder del Frente Renovador. "Gobernar es tratar de evitar entre otras cosas es evitar el daño más grave en situaciones de conflicto. Que un grupo de dirigentes sindicales y políticas ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos directos por no querer sentarse es un problema que entendemos que tiene que tener una atención por parte del Ministerio de Economía", agregó, esta vez volviendo a cargar contra los sindicalistas del SUTNA. Con respecto al cuestionamiento que había hecho Bregman por el ATP que el Gobierno le había concedido a las empresas del neumático durante la pandemia, Massa aclaró que ese beneficio se aplicó "para pagar salarios y no para financiar" a esas compañías

"Entonces es importante que no se desdibuje la medida", replicó. SH/MG/GAM NA