La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, instó a los integrantes del Frente de Todos a "seguir unides para resistir a la derecha" con el objetivo de que "el neoliberalismo no vuelva nunca más". "Tenemos que seguir unides para resistir a la derecha, para que el neoliberalismo no vuelva nunca más", sostuvo la ex fiscala. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de Justicia Legítima se expresó de esa manera en medio de la crisis interna que sacude al Frente de Todos. En esa misma publicación, Caamaño contó que recibió de parte de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "el pañuelo, símbolo de su lucha". "Fue el mayor reconocimiento que recibí en mi vida y una enorme responsabilidad", señaló la Señora 5.