No hace mucho te contábamos sobre los fuertes cuestionamientos que Omar Gutiérrez y Marcos Koopmann, gobernador y vicegobernador, respectivamente, de la provincia de Neuquén, reciben por la situación de “pobreza y miseria estructural” que viven los neuquinos y que se traduce en “más de 100.000 familias sin vivienda” y un “enorme” déficit en educación.

Ahora dialogamos con el diputado nacional Francisco Sánchez (PRO), quien consideró que el problema es que más allá de que puedan tener “buenas intenciones”, Gutiérrez y Koopmann “son parte de un sistema que no están dispuestos a combatir”, y remarcó que las tasas de delincuencia en la provincia son “altísimas”.

Escuchá la entrevista:

20230314 Francisco Sánchez

–Usted ha sido muy crítico con los funcionarios del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Semanas atrás se ha manifestado a través de una carta abierta y ha asegurado que hay funcionarios “enriquecidos a niveles escandalosos”. ¿Por qué?

Bueno, en realidad es algo que sabemos todos en la provincia de Neuquén. Todos sabemos que hay funcionarios que viven extremadamente bien, que se han enriquecido a costa de los dineros públicos. Es claro, es evidente, no ha sido demostrado en la Justicia pero todos lo sabemos. Cuando vemos personas que han trabajado solamente en el Estado, exclusivamente en cargos públicos, y que viven en barrios cerrados, en casas que superan ampliamente el millón de dólares, la cuenta es imposible que dé. No estamos hablando de algún caso aislado; estamos hablando de muchísimos casos. Estamos hablando de gente que tiene propiedades extensísimas. Por ejemplo, Jorge Sapag es uno de los mayores terratenientes de la Argentina. Es muy difícil lograr eso simplemente desde la función pública, con los sueldos que paga la función pública. Estamos hablando de funcionarios que, en el mejor de los casos, llegan a cobrar un millón de pesos. Vamos a suponer que cobre el doble: dos millones de pesos. ¿Cómo hacen, con ingresos de dos millones de pesos mensuales (y suponiendo que sea esa la cifra, que nunca es), para conseguir semejante nivel de capitalización? Bueno, obviamente nuestras sospechas son las de todo el mundo. Y cuando las sospechas son de todos, es que evidentemente hay algo atrás.

–Estos funcionarios que usted señala ¿son parte del gobierno de Gutiérrez?

Estamos hablando del gobierno provincial y de gobiernos municipales, en distintas esferas. No estamos hablando de casos aislados, de algún hecho particular. Estamos hablando de varias generaciones de gente que se ha enriquecido, que no pueden explicar su patrimonio, no hay forma de que lo expliquen.

–Me llamó la atención que usted también ha manifestado que la provincia de Neuquén también es la provincia por más robos por habitante, un dato realmente alarmante.

Neuquén tiene tasas de delincuencia altísimas para lo que es una provincia con las características que tiene Neuquén. Es una provincia muy extensa (tiene 94.000 kilómetros cuadrados), está muy poco habitada (tiene solamente 750.000 habitantes) y tiene muchos ingresos, altísimos ingresos por habitante. El presupuesto que tiene Neuquén triplica el de Mendoza por habitante, por ejemplo. Sin embargo, esta administración no llega a cubrir las necesidades elementales de la ciudadanía. La seguridad, por ejemplo. El Estado, que tiene que estar para brindar seguridad, no lo está haciendo de manera adecuada.

Y no solamente me refiero al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial. Si uno ve la cantidad de robos y hurtos que llegan a juicio, es prácticamente absurdo, es ridículo. En todo el año pasado, si superamos los cinco juicios por robos y hurtos, es mucho. Y eso es un síntoma que después se traslada a los hechos que cotidianamente se repiten y que muchas veces no se muestran, pero que sufre gran parte de la población neuquina, sobre todo en algunos centros, como Neuquén, por supuesto, Plottier, Centenario, Cutral Có, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces... Hay algunos sectores de la provincia de Neuquén donde se vive realmente muy mal. Después hay ciudades donde se vive bien, donde no hay hechos de inseguridad. Esas son las localidades más pequeñas, donde no abundan esos casos. Pero en algunos lugares se concentra gran parte del delito y lo sufren muchísimos neuquinos. Sobre todo las personas que tienen menos acceso a herramientas, menos recursos económicos, para paliar la inseguridad.

–De acuerdo a su experiencia política y pensando ya en las elecciones, ¿piensa que Koopmann, el candidato de Gutiérrez, es más de lo mismo?

Creo que Koopmann es una buena persona individualmente. Creo que él debe tener buenas intenciones, como las puede tener cualquier otra persona. Lo que pasa es que Koopmann es parte de un sistema. Es un sistema que es el que viene gobernando Neuquén, que responde a ese sistema. Ya no responde hace mucho a los intereses de los neuquinos, como pudo haber pasado en otros tiempos. En los tiempos de Felipe Sapag o Jorge Sobisch había, por supuesto, sistemas, pero estaba orientado a la gente sobre todo. Hoy el sistema que gobierna la provincia de Neuquén busca retroalimentarse: alimentarse a sí mismo. Es un monstruo que cada vez crece más, y crece más, y crece más, y necesita cada vez más recursos. Y ese monstruo termina fagocitándose a los propios integrantes también. Entonces, más allá de las buenas intenciones de Gutiérrez, que yo considero que Gutiérrez es una persona con excelentes intenciones, no buenas, más allá de las buenas intenciones que seguramente tiene Koopmann, ahí hay un sistema que ellos no están dispuestos a combatir y del que terminan siendo parte, y que lamentablemente nos afecta a todos. Es un sistema que se retroalimenta con los sindicatos estatales, con los empleados públicos que cobran sueldos altos para no ir a trabajar, con las empresas públicas absolutamente deficitarias (tenemos sobre todo Corfone, EPEN y EPAS que son tres empresas que insumen muchísimo gasto a los neuquinos para servicios que no prestan), y bueno, todo ese sistema, en definitiva, es un sistema que nos perjudica. Y Koopmann no va a ir en contra de ese sistema si llega a ser gobernador.