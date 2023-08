La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe elaboró un documento de diez puntos que pondrá a consideración de todos los candidatos que participarán de las elecciones generales del 10 de septiembre para firmar un pacto social que "abrace al pueblo que sufre", informaron hoy voceros eclesiásticos de la provincia.

El titular de la Pastoral Social, Matías Vecino, explicó que “el pacto intenta ser un compromiso de todos" y que desde la Iglesia intentan "aportar y traducir en el lenguaje social el pacto social, la posibilidad de volver a generar vínculos, de generar puentes para volver a tener todos juntos un proyecto común”.

En declaraciones a radio LT9, Vecino se refirió a declaraciones del papa Francisco a través de las cuales advirtió sobre "falsos profetas".

En ese sentido, interpretó que el papa Jorge Bergoglio apuntó a "gente que promete cosas que después no puede sostener, no puede cumplir" y añadió que "el falso profeta en el Antiguo Testamento es aquel que le endulzaba el oído a la gente, pero que no hablaba de parte de la verdad".

"Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que el Papa también está hablando a nivel mundial. El momento de crisis que la democracia tiene no es argentino. Las democracias están medio sacudidas en todo el mundo y en el momento de crisis es muy fácil la tentación del falso profeta, de caer en uno que parece que tiene la receta”, agregó.

Vecino explicó que "ante la convocatoria de Francisco nos hacemos eco y como Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social, en conjunto con otras instituciones y movimientos, invitamos a los candidatos adhieran al compromiso público de construir un nuevo pacto social”.

Entre los puntos, la Iglesia propone "manifestar apertura y convocar al diálogo a los distintos candidatos que participaron en la contienda electoral, a los fines de intercambiar miradas sobre la coyuntura y demostrar que la unidad prevalece sobre el conflicto".

También solicita "disponer todos los mecanismos necesarios para revertir los índices de pobreza e indigencia a partir de medidas que no agraven el problema o contribuyan a generar mayores dependencias y diferencias".

En ese sentido, pide "garantizar que en los centros asistenciales, comedores comunitarios, centros de salud barriales, clubes que funcionan como espacio de contención, dispongan lo necesario para sostener a tantos hermanos que sufren".

(Télam)