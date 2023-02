El senador nacional Guillermo Snopek envió hoy una carta a la vicepresidenta Cristina Kirchner para informarle que, a partir del próximo 1 de marzo, dejará de formar parte del bloque del Frente de Todos, a tan sólo horas de que se conociera que presidirá un nuevo bloque llamado Unidad Federal. "Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender- de las prioridades que nuestro pueblo demanda", argumentó Snopek en los primeros párrafos de su escrito, al que tuvo acceso NA. La misiva, que llegó este mediodía al despacho de la titular del Senado, fue el método elegido por Snopek para comunicarle a Cristina Kirchner que pasará a formar parte de un nuevo bloque junto a los senadores Edgardo Kueider, Carlos "Camau" Espínola, Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo. En cuanto a los motivos por los que decidió formar parte de Unidad Federal, el senador jujeño argumentó: "En tanto representante de mi Provincia, no puedo dejar de señalar la falta de incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy"

"No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador (Gerardo Morales) que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso", explicó. En otro tramo de la misiva, el senador precisó: "El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir". "En este 2023 que recién comienza, estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del Gobierno Nacional, erosiona la esperanza de que los Derechos Humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy", apuntó. A modo de cierre, el legislador nacional sostuvo: "Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que mejor que decir es hacer . Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al Bloque".