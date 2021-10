Mariana De Marco, hija de un matrimonio fusilado durante la última dictadura militar, declaró hoy ante el Tribunal federal platense que juzga al exrepresor Miguel Etchcolatz y al exjefe policial Julio Garachico y reivindicó el pedido de "justicia a 45 años" del secuestro y muerte de sus padres.

De Marco tenía apenas 25 días de nacida cuando su madre Patricia Dell´Orto y su padre Ambrosio De Marco fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976, torturados y finalmente ejecutados en el centro clandestino de Pozo de Arana, crímenes que presenció el albañil y militante Jorge Julio López, quién dio testimonio de esas muertes al declarar en el 2006, meses antes de desaparecer.

"Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba 'No me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija'", relató López en esa oportunidad, quebrándose en un sollozo y aludiendo así a la beba que hoy testificó ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Patricia Dell ´Orto y su marido militaban en la misma unidad básica del barrio platense de Los Hornos, donde también lo hacía López, antes de ser secuestrados.

Hoy Mariana Dell´Orto brindó testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y relató el desgarro de haber vivido sin sus padres.

"Siempre supe que secuestraron a mis padres el 5 de noviembre de 1976, que mis padres eran desaparecidos pero recién supe lo que les pasó con la palabra de Jorge Julio López", explicó la mujer.

"Viví una adolescencia signada por eso, con esa mochila de esos vacíos, esas ausencias, por saber que los habían matado", agregó y declaró que haber contado con el testimonio de López fue "vital" para ella.

Durante su declaración, que la hizo leyendo un texto de su autoría, Dell´Orto advirtió que, con el juicio, "se desandan 45 años de historia, de vida, para que algunos reciban condenan" y ratificó que quienes prestan testimonio están dispuestos a hacerlo "las veces que sea necesario" y así "desnudar sus ausencias".

"En el 2006 hubo sentencia, se habló de genocidio, hubo llantos y algo parecido a la alegría, pero fue efímero y hubo un desaparecido", dijo en alusión a la desaparición de Jorge Julio López.

La hija del matrimonio fusilado remarcó la necesidad de justicia "por los 7 casos de este juicio, por lo que no llegaron hasta hoy, por los que quedamos y por los 30 mil".

Durante esta jornada también declararon dos hermanos de Patricia Dell ´Orto: Gerardo Dell´Oro, quien modificó su apellido y tenía 10 años cuando secuestraron a su hermana y Cecilia Dell ´Orto.

Ambos relataron sus vidas tras el secuestro de su hermana, mientras buscaban datos sobre lo ocurrido con sus padres.

El Tribuna Oral Federal 1 de La Plata juzga desde el 30 de agosto último al represor Miguel Etchecolatz y al exjefe policial Julio Garachico por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el excentro clandestino conocido como "Pozo de Arana" en perjuicio del albañil López; Norberto Rodas; Alejandro Emilio Sánchez; Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lápices Francisco López Muntaner. (Télam)