La hermana de Victoria Donda, Eva Daniela, contó hoy detalles de su infancia ante el tribunal federal a cargo del juicio en el que se investiga la apropiación de la actual funcionaria bonaerense a manos de su tío y exrepresor Adolfo Miguel Donda Tigel, en un proceso en el que la semana próxima está previsto que declare Antonio Pernías, desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, escuchó desde las 10 el testimonio de Eva Daniela, quien afirmó que si bien "siempre supo que sus padres estaban desaparecidos", recién se enteró "de grande" que su mamá estaba embarazada cuando fue secuestrada.

Los padres de Donda, María Hilda "Cori" Pérez y José Laureano Donda, formaban parte de Montoneros.

El padre de Victoria -hermano diez años menor del imputado Donda Tigel- fue secuestrado en mayo de 1977 y permanece desaparecido.

'Cori' fue secuestrada embarazada de cinco meses en la zona oeste del conurbano el 28 de marzo de 1977. Tiempo después fue vista en la Comisaría 3 de Castelar y en agosto de ese año fue trasladada a la Esma, donde dio a luz a una niña a la que llamó Victoria en un parto asistido por el médico militar Jorge Luis Magnacco.

Según testimonios de sobrevivientes, mientras estaba en el lugar destinado a las embarazadas de la Esma, 'Cori' había recibido la visita de un marino y a sus compañeras de cautiverio llegó a decirles que se trataba de su cuñado y lo identificó por el nombre y apellido: Adolfo Donda.

Durante su declaración, Eva Daniela dio detalles de su crianza, compartida por sus cuatro abuelos, aunque a partir de los 4 años se quedó en forma permanente con sus abuelos paternos, Catalina Tigel de Donda ('Cuqui') y Adolfo Donda ('Telmo').

Al fallecer ellos, Eva Daniela quedó a cargo de su tío Donda Tigel y de su esposa Graciela. Según la testigo, su tío "cumplió el rol de padre" y la crió "con amor, responsabilidad y respeto".

Consultada sobre si había hablado con Donda Tigel sobre si él podía saber dónde estaban sus padres, la testigo respondió: "No era un tema que hablara normalmente" y explicó que ella intentaba tener "una adolescencia lo más normal posible".

"Yo le pregunté si la había visto (a su madre) o si estaba en la ESMA y me dijo que no y que había preguntado si alguien sabía del paradero de ella o de mi papá y que a las personas a las que les preguntó le dijeron que no", declaró Eva Daniela acerca de las respuestas brindadas por Donda Tigel.

La hermana de Victoria también recordó haberle consultado de grande a su tío si conocía del embarazo de su madre y contó que él "lo negó".

"Se que mi tío intentó salvarlo a mi papá. 'Cuqui' me dijo que Adolfo les había comprado pasajes para ir a Italia a mi papá, a mi mamá y a mí, pero mis papás no quisieron", contó Eva Daniela y agregó que una vez desaparecidos sus padres, su abuelo paterno "presentó varios habeas corpus".

En otro tramo de su declaración, transmitida online por el medio comunitario La Retaguardia, la testigo relató detalladamente cómo se enteró de la existencia de Victoria y cómo resultó aquel primer encuentro con su hermana.

Habló sobre el contacto que recibió de parte de Lidia Vieyra -sobreviviente de la Esma que asistió a Cori en el parto- quien le confirmó que su madre había dado a luz a una beba a la que llamó Victoria.

Una persona le dijo tiempo después que "había una chica igual a ella que militaba en Barrios de Pie" y le ofreció conocerla. Así lo hizo.

"Cuando la vi supe que era ella. Me pareció hermosa. La vi igual a mi", contó sobre aquel primer encuentro con Victoria quien aún no se había hecho el ADN.

Luego de confirmarse por estudios genéticos la identidad de Victoria, las hermanas Donda volvieron a encontrarse, esta vez en un bar al cual Eva Daniela llevó fotos de sus padres, de ella de pequeña y de sus abuelos.

"Le pedí que nos tocáramos las manos. Al verlas vi que tiene hasta las mismas rayas en los nudillos que yo. Nos cambiamos los zapatos y poner el pie en el zapato de ella y sentir que era mío por la forma del pie o el calor del calzado, fue un momento muy importante para mí", relató conmocionada Eva Daniela.

Sobre su vínculo actual con Victoria expresó: "Es un vínculo en constante construcción, estamos armando puentes, la quiero mucho y la respeto".

Eva Daniela contó además que el último encuentro que tuvo la familia con sus padres fue aproximadamente en enero de 1977 en Luján: "Yo era chiquita, no tenía un año todavía, mi abuela me dijo que llevó comida y que hacía calor. Estaban mi mamá, mi papá, mis abuelas y abuelos".

Eva Daniela hizo mención a las dos últimas cartas que recibió su abuela Cuqui de parte de su padre y leyó una de ellas donde habla de su lucha por "la construcción de una familia nueva, un hombre nuevo, una sociedad nueva" y de su convicción de que "la patria y el pueblo son la suma de las familias de nuestra tierra".

Al finalizar la declaración de Donda, el presidente del tribunal anunció que el lunes será la próxima audiencia, a partir de las 10 de manera virtual, momento en el que declarará desde la unidad 31 de Ezeiza, el represor condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Pernías.

Victoria Donda fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien integró junto a Donda Tigel los grupos de tareas que operaban desde la Esma.

Cuando nació su sobrina, Donda Tigel no se encontraba entre los represores que actuaban en el centro clandestino de la Armada aunque sí fue visto en algunas oportunidades.

Sin embargo, en 1978 Donda Tigel fue asignado al casino de oficiales de la Esma, donde llegó a estar a cargo de la jefatura de Operaciones y de la inteligencia táctica de esa unidad.

(Télam)