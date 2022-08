La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, presentó hoy en Río Gallegos nueva maquinaria agrícola adquirida por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y destacó que su administración trabaja distintas líneas no solo de equipamiento sino productivas para "darle un apoyo a todos los productores" a quienes "si les va bien, nos va bien a todos".

La inversión total de la adquisición, realizada con fondos de la provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, es de 72.319.407 de pesos, se informó oficialmente.

Las máquinas que se presentaron son dos enfardadoras Yomel Tigra, dos segadoras Moscato 200, dos rastrillos RGP380, una retroexcavadora XCMG870, una sembradora Bertini y cuatro tractores de 120 hp.

En la recorrida por el predio que tiene el organismo en Río Gallegos, la gobernadora destacó que "son pasos que había que darlos. Cuesta, no es tan fácil, pero no quiere decir que no se pueda hacer".

Al marcar la labor con el agro, la mandataria provincial recordó que se trabajaron distintas líneas no solo de equipamiento sino productivas, por lo que siguen "trabajando fuertemente por darle un apoyo a todos los productores; que si les va bien, nos va bien a todos".

Por su parte, el titular del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, señaló que "en una primera etapa estas máquinas van a ir a las zonas productivas", como Los Antiguos, Perito Moreno y Gobernador Gregores.

El funcionario también adelantó que se planea "reforzar con perforaciones y así proveer de agua a los campos", por lo que "en la próxima compra está incluida la perforadora". (Télam)