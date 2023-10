El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó hoy la labor del ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, a la hora de "hacerse cargo de los problemas y enfrentarlos", a la vez que consideró que al votante de Javier Milei (La Libertad Avanza) "hay que darle una esperanza a futuro".

"Estoy detectando que la gente que ve a un Massa que se hace cargo de los problemas y los enfrenta", resaltó Michel en diálogo con radio Splendid AM 990, sobre lo cual ahondó: "No es que queda en la nada, que anuncia algo y no lo hace".

En este sentido, el funcionario recordó lo que dijo esta semana Massa en referencia a los especuladores y el consecuente operativo que terminó en el desbaratamiento de la financiera Nimbus, considerada la "mayorista de las cuevas" de divisas de la city porteña.

"Anunció que se iba a hacer cargo de esto y al otro día detuvo a seis personas y desbarató la cueva más grande de la Argentina", enfatizó.

Consultado sobre la reciente corrida cambiaria, Michel consideró: "Como Gobierno nos tenemos que hacer cargo", tras lo cual, explicó: "El cronograma electoral para la Argentina y sobre todo en el plano económico siempre tiene y tuvo una gran sensibilidad".

"Si además de eso, tenés que el equipo de Economía saliente negoció un cronograma de pagos con el Fondo Monetario Internacional en el medio del proceso electoral, antes de las elecciones primarias (PASO), generales y -eventual- balotaje, nadie puede argumentar su propia torpeza, con lo cual, lo que hizo (el exministro de Economía) Martín Guzmán fue de principiante", evaluó.

Por otra parte, se refirió a los dichos de Milei y su entorno sobre plazos fijos y peso argentino como "excremento", y sostuvo que "hay que separar al Milei candidato y al votante de Milei".

"Entiendo que el votante de Milei esté enojado, su frustración, y hay que darle una respuesta, una solución, a eso, pero la respuesta no puede ser Milei y el otro chico, a quien es difícil tomarlo en serio, porque él lucra con la agencia financiera que heredó de su familia", aseveró, en alusión al candidato a jefe de Gobierno porteño libertario, Ramiro Marra.

Tras reafirmar que "hay que darle contención, una esperanza a futuro" al votante de Milei, señaló: "Me cuesta tomar en serio a los personajes que rodean a Milei".

Por último, no descartó que "haya muchos especuladores que van a tratar de especular y sacar ganancias" de las elecciones generales del próximo 22 de octubre. (Télam)