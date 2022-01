(Por J.M.P) El canciller Santiago Cafiero remarcó que la Argentina cerrará el 2021 con un fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, que ubicó en torno a los "US$ 85.000 millones", fijó una meta de US$100.000 millones anuales en ventas para los próximos años y ponderó la "resiliencia" de empresarios y trabajadores para "sobreponerse a la pandemia y apostar al futuro".

"No queremos ser excesivamente optimistas, pero lo cierto que la Argentina está llegando a un volumen de exportaciones de bienes de entre US$ 75.000 y 78.000 millones y si uno contara los servicios va a llegar a US$ 85 millones de exportación", detalló Cafiero en una entrevista exclusiva con Télam.

En ese sentido, aclaró que si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) "siempre mide bienes" para establecer los niveles de exportaciones del país, el sector de servicios ligados a la industria del conocimiento es "parte de un enclave que viene creciendo también muy aceleradamente".

"Estamos muy conformes con toda la tarea que se viene haciendo, realmente sorprendidos de la capacidad de los argentinos y argentinas y la resiliencia de los empresarios y de los trabajadores para sobreponerse a la pandemia, mirar el horizonte y apostar al futuro", analizó el ministro y destacó la creciente incidencia de productos con valor agregado en los volúmenes de exportación que muestra el país.

"La Argentina siempre en su exportación de commodities es un jugador importante, pero también se han agregado exportaciones de manufacturas de origen industrial, eso también ha crecido mucho y también los servicios basados en conocimiento, otro de los vectores de desarrollo exportador que antes no estaba y ahora viene creciendo de un modo importante", graficó.

Por otra parte, Cafiero se refirió al Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que presentó días atrás en el Palacio San Martín, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que contempla 280 acciones para el próximo año, como parte de una estrategia de incorporar nuevos sectores y empresas al segmento exportador con mayor valor agregado para afrontar el desafío de alcanzar en los próximos años ventas por US$100.000 millones anuales.

"Presentamos la plataforma para la planificación del año que viene del 2022 con las ferias, incentivos económicos programas con susidios de tasa para las empresas que exportan y las 300 pymes más dinámicas desde el punto de vista exportador. Toda esta tarea que se viene haciendo en lo que para nosotros es el gran paraguas de promoción de las exportaciones argentinas", indicó el canciller.

Cafiero sostuvo que, con ése y otros instrumentos, el Gobierno busca que el 2022 "sea un año donde se sostenga este nivel de exportación y se crezca un poco más" con la "expectativa" de alcanzar los "US$100.000 millones anuales de exportaciones".

"Ese es el gran desafío. Algunos pretenden que eso sea el año que viene o en dos años, yo les digo que esperemos un poco, pero estamos en esa dirección lo importante es seguir creciendo", señaló y subrayó la recuperación en la colocación de productos nacionales en el mercado internacional, tras los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, con indicadores actuales equivalentes a los "registros del 2013".

"Teniendo en cuenta que el 2011 fue el año donde mayores exportaciones de bienes hubo en nuestro país, que fueron US$ 85.000 millones, tenemos que avanzar y llegar a esos US$ 100.000 millones de exportación. Esa es la meta de las exportaciones argentinas", concluyó. (Télam)