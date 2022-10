El titular de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró hoy que "apoyaría" al presidente Alberto Fernández si va en búsqueda de la reelección el año próximo, mientras que el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, expresaron diferentes visiones sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Igual que sus colegas que integran la mesa directiva de la CGT, Moyano hizo pública su postura respecto a una hipotética candidatura de Fernández a la reelección.

"Si el Presidente va por la reelección, lo apoyaría. Todos los que hoy están en el Gobierno tienen la capacidad y experiencia suficiente como para hacer las cosas e ir corrigiendo lo que hay que corregir", afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que Fernández "ha demostrado que en los momentos difíciles" en los cuales tiene que gobernar "pudo estar enfrentando los problemas y mantuvo un equilibrio".

"Quisiera que estuvieran todos juntos (para las elecciones). Todos los que hoy están en el Gobierno tienen la capacidad suficiente como para presentarse", dijo el sindicalista, y agregó: "Todo el mundo está convencido en el Frente (de Todos) de que hay que estar en unidad y apoyando al Gobierno".

Advirtió que si el expresidente Mauricio "Macri vuelve al poder, va a entregar todo lo que aún queda en pie en la Argentina".

Así, Moyano coincidió con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que días atrás adelantó que apoyaría "sin dudarlo" al jefe de Estado si se presentara a la reelección.

A la hora de hablar de candidaturas, el lunes pasado fue el propio diputado nacional Máximo Kirchner quien opinó sobre una hipotética candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar: "Creo que Cristina no va a ser".

En tanto, De Pedro manifestó en declaraciones periodísticas que "no es importante la persona que lleve adelante la transformación" porque "cuando armamos el Frente de Todos en 2019 con Cristina, Máximo, Sergio (Massa) y algunos gobernadores e intendentes, no pensábamos en términos personales sino colectivos".

Sobre una posible candidatura suya, afirmó: "Jamás me voy a poner en un lugar pensando en mis intereses porque formo parte de un colectivo. Voy a hacer los que me digan mis compañeros, lo que el peronismo necesite y siempre quiero menos, no más".

En el día a día del Frente de Todos, además de las posibles candidaturas a Presidente, el otro tema de debate es la realización de las primarias abiertas a nivel nacional.

En este punto, el ministro del Interior dijo que en la coalición oficialista "la discusión que hay sobre las PASO es pública", ya que "la mayoría de los gobernadores y los intendentes del FdT se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año -dos nacionales y dos provinciales".

Al respecto, consideró que "la gente está para definir, para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de los partidos políticos porque eso revitaliza la discusión interna".

"Esto es lo que plantea la mayoría del FDT, los gobernadores e intendentes", insistió.

Respecto a la postura del primer mandatario a favor de las PASO, De Pedro fue contundente: "El Presidente es el que tiene la definición. Es un sistema presidencialista y la presidencia es unipersonal y él es el que toma las decisiones y por eso se generan tensiones y se hacen pública porque lo quieren convencer".

El mismo Alberto Fernández advirtió el miércoles: "No tengo el poder de poner o sacar las PASO porque se crearon por una ley, pero creo que son un gran instrumento creado durante el gobierno de Cristina y que le permitió a la sociedad meterse en los partidos políticos".

"Lo mejor es que la gente vote", consideró Fernández, remarcando su postura a favor de los comicios primarios.

En esa misma posición, Scioli sostuvo que "el ordenamiento de las candidaturas a través de unas elecciones primarias puede ser muy sano, integrador y movilizador para las dos grandes coaliciones en disputa en estos momentos".

"Quiero ser coherente con lo que fue el inicio de mi carrera política hace 25 años, donde accedí a mi primera banca como diputado nacional después de una interna abierta en la que le gané primero a Miguel Ángel Toma y después a Domingo Cavallo", recordó el exgobernador bonaerense.

En este contexto de pleno debate en el FdT, ingresó un proyecto de ley para la eliminación de las PASO en todo el país, por lo que de ser sancionado se volvería al antiguo sistema de internas establecidos por los propios partidos políticos, a través de sus respectivas convenciones y cartas orgánicas.

El proyecto fue presentado por el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo, quien fundamentó: "Se trata de una repetición de una ley que formulamos en 2020 y que retoma algunas ideas de otras redacciones, como la presentada por Juntos por el Cambio en 2019".

Por otra parte, en coincidencia con Moyano sobre la unidad del FdT, De Pedro dijo estar "convencido" de que "el Frente no se va a romper, sino que tenemos que convocar" a otros sectores para ampliar la coalición oficialista con sectores industriales y dirigentes del radicalismo también. (Télam)